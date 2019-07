Jednoznačným favoritem áčkové skupiny byl kaplický Paroh team, který také papírové předpoklady naplnil a s plným bodovým ziskem skupinu vyhrál, když inkasoval jen jednou jedinkrát. Druhé postupové místo obsadil také tradiční účastník besednického klání z Ličova. Loni poslední tým se tak mohl radovat z postupu mezi nejlepší osmičku týmů. Do čtvrtfinále proklouzl ze třetího místa i tým Krabice, a to díky lepšímu skóre, při shodném bodovém zisku s Kanonýry z béčkové skupiny. Poslední místo pak ve skupině obsadili domácí mladíci, kteří ale byli houževnatým protivníkem a například v posledním zápase v samotném závěru přišli o výhru nad Ličovem.

Skupina B byla rozhodně nejnabitější. Postoupit mohl prakticky kdokoliv. Dopředu odhadovat a tipovat bylo velmi těžké. První runda zápasů však leccos napověděla. Své první zápasy vítězně zvládlo SIN CITY a loni druzí Holotrci. V druhém kolo došlo na vzájemný duel těchto soupeřů a zrodila se plichta. V těsném zápase si naději na postup vykřesali Besedničtí Kanonýři, kteří 3:2 udolali Gunners. Ti nebodovali ani v posledním duelu, kdy po boji podlehli Holotrkům. Kanonýři pak bojovali o body proti SIN CITY, a i tento duel byl těsný. Z jednogólové výhry se radovalo SIN CITY. Kanonýři museli čekat, jak dopadnou poslední zápasy ve skupině C.

V prvním zápase skupiny C se střetly snad nejtradičnější týmy pouťového turnaje. Pořádající besednický Real a Malý Pulec, který asi jako jediný má na svém kontě účasti na všech ročnících. Zápas skončil dělbou bodů. Borovanští Žolíci poté poznali sílu Bělidlo gangu, jejichž kapitán Marek Hami sestavil velice silný tým. Zrodilo se nejvyšší vítězství na turnaji a David Růžička čtyřmi góly položil základ ke střelecké koruně. V druhém kole naopak góly nepadaly. Bělidlo porazilo nejtěsnějším poměrem Malého Pulce a besednický Real shodným výsledkem udolal Žolíky. V posledním kole pak Real obral o body Bělidlo a oba dva týmy měly jistý postup do čtvrtfinále. Malý Pulec pak potřeboval zvítězit nad Žolíky. Rychle vedl o dva góly, ale do poločasu Žolíci třemi góly skóre otočili. Až v samotném závěru Malý Pulec překonal vzdorujícího protivníka a třemi góly strhnul vedení na svou stranu, a to znamenalo i postup. V béčku třetí Kanonýři se tak jako nejhorší tým s bilancí na třetích místech museli s turnajem rozloučit.

Rozlosování do čtvrtfinálového pavouka je předem dané. A ten pravý, že druhý tým ze skupiny C poměří své síly s nejlepším týmem z třetích míst. Osud tomu tak chtěl, že došlo na odvetu ze základní skupiny. Real Besednice versus Malý Pulec. Besedničtí hráli již prakticky bez možnosti střídání a této výhodu Malý Pulec dokonale využil. Výhra 3:0 hovoří za vše. Dvěma góly se poprvé do střelecké listiny zapsal Karel Krůček.

Velká bitva se dala čekat od zápasu mezi Parohem a SIN CITY. První poločas gól nepřinesl. V úvodu druhé půle poslal SIN CITY do vedení Ondřej Svoboda a proti zkušenému soupeři to měli mladí Parožáci těžké. Navíc záhy přidal druhý gól hlavičkující Josef Příhoda a bylo prakticky rozhodnuto. Obhájce prvenství se tak s turnajem rozloučil ve čtvrtfinále.

Třetí čtvrtfinále mělo jasného favorita. Českobudějovičtí Holotrci neměli mít problém zdolat Ličov. Opak byl však pravdou. Ličovští houževnatě vzdorovali. První poločas gól nepřinesl. I po změně stran byl výsledek dlouho bezbrankový. S přibývajícím časem se na kopačky favorita vkrádala nervozita. Zvlášť když Přívratský nastřelil tyč a dorážející Benda v tutové šanci trestuhodně selhal. A platilo otřepané, nedáš, dostaneš. Pavel hájek individuální akci zakončil tvrdou přízemní střelou, která znamenala postup do semifinále.

V závěrečném čtvrtfinále zvládl roli favorita Bělidlo gang. Už po prvním poločase vedl po brankách Hrachovce a Hamiho 2:0. Krátce po změně stran sice Bordáč z trestného kopu snížil, ale Bělidlo drama nedovolilo. Góly Varyše a Hrachovce jistily postup mezi nejlepší čtyřku turnaje.

Vyřazovací pavouk proti sobě svedl SIN CITY a Malého Pulce. V prvních deseti minutách diváci viděli jediný gól. SIN CITY zajistil vedení David Radouch. Když pak po změně stran navýšil vedení Josef Příhoda, bylo SIN CITY na nejlepší cestě do finále. Několik minut před koncem zdramatizoval závěr zápasu kontaktním gólem Petr Fišer, ale postup si SIN CITY již pohlídalo.

Ani druhé semifinále nebylo na branky bohaté. Bělidlo se ujalo vedení díky gólu Ladislava Vávry, ale ještě v prvním poločas srovnal skóre přesnou trefou z trestného kopu Pavel Hájek. Tento nerozhodný stav držel dlouhé minuty, přestože šance byly k vidění před oběma brankami. A když už se zdálo, že zápas dospěje k penaltovému rozuzlení trefil finále Bělidlu prvním gólem na turnaji Petr Volf.

O konečné třetí příčce se rozhoduje v tradičním penaltovém rozstřelu. Zahajoval Malý Pulec, Martin Kollár trefil tyč, František Záveský poslal Holotrky do výhody. V druhé rundě se trefil David Přibyl i Petr Le. V třetí sérii neuspěl Karel Krůček a Pavel Hájek orazítkoval břevno. Stav stále 1:2 pro Holotrky. Jakub Vaniš mohl srovnat ztrátu Malého Pulce, i on však pálil jen do tyče a celkové třetí místo následně ztvrdil proměněnou penaltou brankář Holotrků Martin Bartizal.

Na úvodní gól finále se nečekalo příliš dlouho. Finálový účet otevřel svým šestým gólem na turnaji David Růžička a Bělidlo vedlo. O přestávce byl však stav nerozhodný, když vyrovnával Ondřej Svoboda. V úvodu druhého dějství pak obrat ve vývoji skóre dokonal první trefou na turnaji Jakub Kabele. Když pak nedlouho poté navýšil vedení SIN CITY Ondřej Svoboda, zdálo se být o vítězi rozhodnuto. Bělidlo gang se však nevzdával, a ještě vykřesal jiskru naděje, když se o snížení postaral Martin Wolf. Snížení však přišlo až příliš pozdě. SIN CITY team se vrátil na turnaj v Besednici a vystoupal až na příčku nejvyšší.

Při závěrečném hodnocení pořadatelé poděkovali všem přítomným za účast a za předvedené výkony. Pořadatelé pak ve spolupráci se starostkou městyse Besednice paní Alenou Koukolovou ocenili nejlepší. Korunu krále střelců si vystřílel hráč poraženého finalisty David Růžička, kterému k tomu stačilo šest gólových zářezů. Na prvním místě se osamostatnil až díky gólu ve finálové bitvě. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Štefan Beránek z vítězného SIN CITY teamu. Poté byly oceněny i nejlepší čtyři týmy. Poděkování se dočkala i trojice arbitrů Jan Herman, Dan Křížek a Jan Říha.

A:

Paroh – Ličov 3:1 (Rubick, Štrbačka, R. Daniel – K. Šedivý),

Rakety – Krabice 0:4 (Bordáč 3, Vnuk),

Paroh – Rakety 3:0 (Štrbačka 2, Sulzer),

Krabice – Ličov 0:1 (Benda),

Paroh – Krabice 2:0 (Urazil, Pál),

Ličov – Rakety 3:3 (Přívratský 3 – Melichar 3),

1. Paroh team Kaplice 9

2. CF Ličov 4

3. FC Krabice 3

4. FC Rakety Besednice 1

B:

Holotrci – Kanonýři 3:1 (Záveský 2, Hájek – Řežáb)

SIN CITY – Gunners 3:0 (O. Svoboda, P. Svoboda ml., Příhoda),

Holotrci – SIN CITY 2:2 (Hájek 2 – P. Svoboda ml., Radouch),

Gunners – Kanonýři 2:3 (I. Horák, M. Kouba – Žáček, Šálek, Řežáb),

Holotrci – Gunners 4:2 (Záveský, Le, Hanzal, Kaše – I. Horák, Jos. Ševčík),

SIN CITY – Kanonýři 2:1 (Št. Beránek, Radouch – Froněk),

1. Holotrci České Budějovice 7

2. SIN CITY team 7

3. Kanonýři Besednice 3

4. Gunners Kaplice 0

C:

Real – Malý Pulec 2:2 (Winkler 2 – Kollár 2),

Žolíci – Bělidlo 1:7 (Račák – Růžička 4, Varyš 2, M. Wolf),

Bělidlo – Malý Pulec 1:0 (Růžička),

Real – Žolíci 1:0 (Mart. Mesároš),

Malý Pulec – Žolíci 5:3 (Kollár 2, Vaniš, Šebesta, P. Pulec – Babka, Dubec, Račák),

Bělidlo – Real 2:2 (Hrachovec, Varyš – Winkler, Matějka),

1. Bělidlo Gang 7

2. Real Besednice 5

3. Malý Pulec 4

4. Žolíci Borovany 0

ČF:

Malý Pulec – Real Besednice 3:0 (Krůček 2, Kollár),

SIN CITY team – Paroh team Kaplice 2:0 (O. Svoboda, Příhoda),

Holotrci České Budějovice – CF Ličov 1:0 (Hájek),

Bělidlo gang – FC Krabice 4:1 (Hrachovec 2, M. Hami, Varyš – Bordáč),

SF:

SIN CITY team – Malý Pulec 2:1 (Radouch, Příhoda – Fišer),

Holotrci České Budějovice – Bělidlo gang 1:2 (Hájek – Lad. Vávra, P. Volf),

penalty o třetí místo

Malý Pulec – Holotrci České Budějovice 1:3 na penalty (rozh. penalta Le),

Finále

SIN CITY team – Bělidlo gang 3:2 (O. Svoboda 2, Kabele – Růžička, M. Wolf),

Tabulka střelců

6 – Růžička (Bělidlo),

5 – Hájek (Holotrci),

Kollár (Malý Pulec),

4 – Bordáč (Krabice),

O. Svoboda (SIN CITY),

Varyš (Bělidlo),

3 – Štrbačka (Paroh),

Melichar (Rakety),

Přívratský (Ličov),

Záveský (Holotrci),

Příhoda (SIN CITY),

Radouch (SIN CITY),

Winkler (Real),

Hrachovec (Bělidlo),

Konečné pořadí

1. SIN CITY team

2. Bělidlo gang

3. Holotrci České Budějovice

4. Malý Pulec

5. Paroh team Kaplice

6. Real Besednice

7. CF Ličov

8. FC Krabice

9. Kanonýři Besednice

10. FC Rakety Besednice

11. Gunners Kaplice

12. Žolíci Borovany

Libor Granec