/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalové soutěže na Českokrumlovsku rychle pádí do závěru sezony. Někde se již slaví postup či záchrana, jinde jde ještě o mnoho. Fanoušci mají z čeho vybírat.

Divize: Český Krumlov - Tachov. | Video: Jan Klein

Poslední kola chybí do závěru sezony. V okresním přeboru mužů dvě, v krajských soutěžích tři. Stále jde mnohde o hodně. V některých soutěžích by se mohlo otevřít více volných míst, jelikož některá mužstva uvažují o přesunu do nižších soutěží. To je výzva i pro týmy na druhých či třetích mstech bojovat až do posledního kola. V každém případě mají fanoušci z čeho vybírat.

PÁTEK 31.5.

I.A muži: Kaplice – Hrdějovice (17.30).

OP muži: Kájov – Přídolí (17.30).

OP přípravky: Frymburk / Lipno – Český Krumlov B, Chvalšiny – Větřní, Malonty – Velešín, Loučovice – Kaplice.

OP mladší přípravky: Nová Ves / Brloh – Větřní (17.30).

SOBOTA 1.6.

OP muži: Křemže – Velešín (10), Malonty – D. Dvořiště / H. Dvořiště B, Lipno – Horní Planá.

KP žáci: Český Krumlov – Prachatice / Lhenice (10).

OP žáci: Nová Ves / Brloh – Velešín (10), Frymburk / Lipno – Zlatá Koruna (10.30), Chvalšiny – Horní Planá (14.30).

OP mladší přípravky: Loučovice – Český Krumlov B.

Zdroj: Jan Klein

NEDĚLE 2.6.

OP muži: Nová Ves / Brloh – Holubov.

KP dorost: Český Krumlov – Veselí / Suchdol (10).

OP dorost: Velešín – N. Hodějovice (10).

OP žáci: Benešov nad Černou – D. Dvořiště / H. Dvořiště (10), Malonty / Kaplice B – Loučovice (14).

OP přípravky: Vyšší Brod – Zlatá Koruna (10).

Pokud není uvedeno jinak, začínají utkání v 17 hodin.