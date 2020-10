Čtyři přesné zásahy si do statistik připsal Pavel Jirka z kaplického béčka, jenž pomohl vedoucímu týmu přeboru Českokrumlovska k vysokému vítězství 8:3 nad Lipnem nad Vltavou, a je tak kanonýrem víkendu.

Všechny výsledky 8. kola však zastínila kanonáda Křemže do sítě Horního Dvořiště, které tvoří společný tým s béčkem Dolního Dvořiště. Favorit nastřílel nebohému protivníkovi 16 gólů, aniž by sám inkasoval, a hned tři borci si do statistik připsali hattrick.

Pozici nejlepšího kanonýra soutěže v tomto duelu potvrdil Kamil Rolník, jenž tak už nastřádal 14 přesných tref, tři góly zaznamenali i Jakub Votruba a Martin Vosika. Hattrickem se může pochlubit i Tomáš Srbený, který Nové Vsi pomohl porazil poslední FC Romo 7:1.