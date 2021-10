Okresní přebor mužů

11. kolo: Romo Český Krumlov – Holubov (so 12), Nová Ves/Brloh – Horní Planá (so 15.30), Malonty – Lipno nad Vltavou (so 15.30), Křemže – Kaplice B (so 15.30), Horní Dvořiště/Dolní Dvořiště B – Kájov (ne 14), Slavoj Český Krumlov B – Přídolí (ne 15.30).

Okresní přebor starších žáků

11. kolo: Vyšší Brod – Chvalšiny (so 10), Velešín – Větřní (so 10), Nová Ves/Brloh – Loučovice (so 10), Zlatá Koruna – Frymburk/Lipno and Vltavou (so 10.30), Benešov nad Černou – Český Krumlov B (ne 10), Malonty/Dolní Dvořiště – Horní Planá (ne 14).