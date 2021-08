Fotbalový okresní přebor mužů má o víkendu na Českokrumlovsku na programu úvodní zápasy nového ročníku. Kam se můžete vypravit?

O víkendu šesti zápasy odstartuje na Českokrumlovsku fotbalový přebor mužů. | Foto: Libor Granec

Soutěž bude mít v nadcházející sezoně pouze 13 účastníků, když se do ní nepřihlásilo béčko Větřní. To znamená, že v každém kole bude mít jeden tým volno. Začíná se druhým kolem, to první je na programu až 28. září ve státní svátek.