Rozdělil bych to na tři momenty. Prvním byl gól na 2:2 v 93. minutě zápase zhruba před rokem a půl, když jsem ještě hrál za Holubov. Bylo to proti Horní Plané, prohrávali jsme 1:2, kopali jsme roh a já hlavou srovnal, což bylo perfektní, protože jsme proti těžkému soupeři potřebovali udělat nějaký bod. Druhý gól, který bych zmínil, byl shodou okolností opět do sítě Horní Plané, ale už v dresu Sokola Křemže, kdy jsem zhruba deset metrů za vápnem vystřel a trefil jsem přesně víko. Super pocit. Jako třetí bych vypíchl ostře sledované derby proti Holubovu, kdy se mi proti svým bývalým spoluhráčům povedlo nasázet sedm gólů, což bylo na jednu stranu fajn, ale na druhou vzhledem k mému předchozímu působení v Holubově zase trochu nepříjemné a rozpačité.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Obecně mám rád protivníky, kteří jsou techničtí a nehrají vyloženě tvrdě. Takové, co vyznávají rychlý moderní fotbal, kteří nehrají na stopera a předstopera, ale obranu mají v lajně, protože tam mám potom víc místa k zakončení. Mám rád třeba kaplické béčko, to je výborný soupeř, fotbalový, perfektní tým. Na druhou stranu nemusím mančafty, co se prezentují těmi starými styly, hrají hodně do těla, zvedají lokty a nenechají vám ani metr prostoru. Ty fakt nemusím.

Dokázal byste dát gól z půlky hřiště jako Schick?

Kdybych dokopl na branku tak asi ano… Ale samozřejmě je k tomu zapotřebí trochu toho pověstného štěstíčka. Třeba se mi to někdy povede, uvidíme, bylo by to prima.

Koho máte radši: Messiho, nebo Ronalda a proč?

Ronalda. Pro mě je komplexnější hráč. Dokáže sto padesát procent dopředu, ale umí udělat i kus práce směrem dozadu. V Realu sám rozhodoval zápasy, dokázal strhnout celý tým.

Střelba bez přípravy:

Sparta, nebo Slavia?

Slavia.

Pivo, nebo víno?

Pivo.

Svíčková, nebo guláš?

Svíčková.

Moře, nebo hory?

Hory.

Nejlepší střelci OP Českokrumlovska

26 – Martin Tomis (Křemže)

19 – Karel Krauskopf (Lipno)

16 – Adrian Olah (Malonty)

14 – Radek Bauer (H. Planá)

12 – Petr Janura (Kaplice B), Daniel Trapl (Holubov)

11 – Jan Pouzar (N. Ves-Brloh), M. Radychovskyj (Přídolí)