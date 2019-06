Kapličtí „béčkaři“ po svém návratu na fotbalovou okresní mapu projeli soutěží v ročníku 2018/19 jako nůž máslem, pouze jedinkrát bodově ztratili (na podzim prohra 1:2 v Holubově) a pod taktovkou jedenačtyřicetiletého kouče Jaroslava Kučery už mohou vzhlížet k ročníku nadcházejícímu.

Kaplický trenér nám odpovídal bezprostředně po svém návratu z Mistrovství ČR veteránů ve Slaném.

Jaká byla nováčkovská sezona z vašeho pohledu?

Postupem jsme splnili cíl, který jsme si na začátku sezony dali. Nově vzniklému týmu jsme chtěli dát nějakou formu, aby naše snažení mělo hlavu a patu, a to se povedlo. Béčko nevzniklo pouze z toho popudu, aby si ještě zahráli starší kluci, ale také kvůli příležitosti pro mladíky. Ti se od ostřílených fotbalistů učí a přechod mezi muže pak je pro ně daleko plynulejší a méně náročný.

Kdybyste měl zmínit lídry týmu, kdo by to jmenovitě byl?

Když už mám někoho jmenovat, tak to určitě bude tahoun Petr „Sunar“ Janura, který u zrodu béčka stál od začátku a sám manšaft na trávníku řídí. Postup je ovšem týmová práce. Hráli jsme fotbal hlavně pro radost a pokračovat v tom budeme chtít i ve vyšší soutěži.

Nastanou v kádru pro další ročník nějaké změny?

Jak jsem říkal, dál budeme stavět na dobré partě, kterou fotbal baví a hraje ho pro radost. Kolem osy čtyř až pěti kluků budeme zabudovávat do týmu další hráče, ať už starší nebo mladíky. Uvidíme, jak dopadne obsazení soutěží pro příští ročník, ale určitě se těšíme na to, že se do Kaplice třeba vrátí tradiční sousedská derby s Dvořištěm nebo s Malontami.