V 10. kole okresního přeboru kaplické béčko porazilo Lipno 4:1 a upevnilo si pozici lídra soutěže.

Fotbalisté kaplického béčka (v zeleném) porazili Lipno 4:1. | Foto: Libor Granec

Kaplická rezerva za krásného podzimního počasí hostila na svém hřišti tým z Lipna. Lepší úvod si Kapličtí ani nemohli přát. Už ve třetí minutě se totiž ujali vedení. Janura prostrčil míč do vápna Ievgenu Presniakovovi, který křížnou střelou pod břevno překonal brankáře Zábranského – 1:0. Ještě veseleji bylo na konci první desetiminutovky. Motz narýsoval kolmici na rozběhnutého Januru, který se dostal do vápna, nezištnou přihrávkou našel před odkrytou svatyní Andrie Meitu a ten pohodlně skóroval – 2:0. To už na hřišti v hostujícím dresu nebyl zraněný Tomáš Kordík, kterému nevydrželo rameno.