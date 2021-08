Na úvodní gól se nečekalo dlouho, jak referuje spolupracovník Deníku Libor Granec. Už ve druhé minutě byl bezbrankový stav minulostí, když do centru Jakuba Slavíka vložil nohu bránící Ginzel a míč přeplachtil bezmocného brankáře Bílého – 0:1. Odpověď spartakovců na sebe nenechala dlouho čekat. V minutě šesté bylo srovnáno. Janura našel na pravé straně volného Víta Beránka a za jeho parádním křížným angličanem se gólman Remta jen ohlédl – 1:1. V deváté minutě po rohovém kopu a odraženém míči mířil nad bránu Ginzel. Na druhé straně v šanci selhal Pechek. V jedenácté minutě měli v krátkém sledu dvě možnosti Kapličtí. Janura se pokusil z větší vzdálenosti pokusil přelobovat gólmana soupeře, ale těsně přestřelil. Vzápětí stejný hráč pronikl zprava do vápna, před brankou našel nabíhajícího Ondřeje Říhu, toho však vychytal Remta.

A tak platilo otřepané, nedáš - dostaneš. V osmnácté minutě měl dostatek času a prostoru před vápnem Radek Hanousek a povedenou střelu poslal míč do horního rohu – 1:2. Vzápětí navíc z brejku zvýraznil vedení Zlivi Jakub Slavík – 1:3.

Ve 28. minutě už to bylo dokonce o tři branky, když po střele do tyče byl na správném místě Miroslav Pechek, který měl snadnou úlohu poslat míč do odkryté kaplické svatyně – 1:4. Navýšit vedení hostů mohl posléze Hanousek, v gólové pozici však v tomto případě na kaplického brankáře nevyzrál. Krátce před odchodem do kabin mohli pro zemi snížit domácí, ale po Hosenseidlově přihrávce v gólové pozici míč minul Ondřej Říha.

I po změně stran diktovali tempo hry hosté, kteří měli věkový průměr daleko nižší než Kapličtí, a na jejich pohybu to bylo znát. V 52. minutě mohl znovu skórovat Slavík, ale ani nadvakrát Bílého překonat nedokázal. Posléze výhoda pro hosty v podobě standardní situace. Radek Hanousek poslal míč pouze do břevna. V následujících minutách však hosté podnikli dva rychlé výpady do otevřené domácí obrany a gólově byli úspěšní. Nejprve po nahrávce Ondřeje Fürsta skóroval Miroslav Pechek a šestý gól přidal Radek Hanousek – 1:6.

Spartakovci tahali v zápase za kratší konec. Přesto mohli vstřelit rozhodně více gólů, než jen jeden. V 63. minutě po Divokého přihrávce zakončoval Janura z dobré pozice slabě. Dvacet minut před koncem zahrával Janura trestný kop ze strany, hlavičkující Jan Říha nezacílil přesně. V 78. minutě pak na skončila na tyči Jindrleho střela z přímého kopu. Deset minut před koncem mohli v krátkém sledu skórovat oba týmy. Hostující Kučera nepřekonal Bílého a domácí Jan Říha pro změnu Remtu. Zlivští v samotném závěru svou výhru ještě dokázali dvěma vstřelenými góly zvýraznit. Mezi střelce se zapsal potřetí v zápase Miroslav Pechek a gólu se dočkal i Tomáš Kučera – 1:8.

Hosté přípravný zápas zcela opanovali, hráli dobře, předváděli pohledný kombinační fotbal a zaslouženě vysoko zvítězili.

Spartak Kaplice B – SK Zliv 1:8 (1:4)

Branky: 6. Beránek – 28., 53., 87. Pechek, 2., 20. Slavík, 18., 56. Hanousek, 90. T. Kučera. Rozhodčí: M. Kučera. Diváci: 60.

Kaplice B: Bílý – Zifčák, Ginzel, T. Vávra, O. Tomáš, P. Lattner, Kubata, Jirka, Beránek, Janura, O. Říha. Střídali: Lhotský, Hosenseidl, J. Říha, Divoký,

Zliv: Remta – Trnka, Vlček, Jindrle, Čáp, M. Fürst, Boubal, Němec, Slavík, Hanousek, Pechek, Střídali: O. Fürst, Viktora, Čejka, Suchý, Kučera, Ťupa.