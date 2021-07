V pořadí již 23. ročník turnaje v malé kopané O pohár městyse Besednice vyhrál domácím tým Real, který tak obhájil prvenství z předchozího roku.

Již poměrně slušnou tradici má besednický turnaj v malé kopané. Do letošního klání se přihlásilo devět týmů. Desátý se bohužel na poslední chvíli pořadatelům odhlásil. Nasazenými celky do skupiny byli loňští vítězové Real Besednice a obhájci bronzu z kaplického Parohu. Zástupci zbylých sedmi týmů si příslušnost do skupin vylosovali. Na besednickém turnaji se vzhledem k velikosti hřišť hraje 5+1. Ač jde o turnaj v rámci besednické poutě, rozhodně se nejedná o žádný „pouťák“ a konkurence je jako každý rok velice kvalitní. O turnaji podrobně referoval spolupracovník Deníku Libor Granec.