Sám sympaticky tvrdí, že je to vizitka celého týmu rezervy Slavoje, který přezimuje v čele tabulky okresního přeboru se shodným počtem bodů jako druhá Křemže a na jaře bude usilovat o postup do I. B třídy.

„Za tuto bilanci jsem pochopitelně rád, ale řekl bych, že vypovídá o stylu hry Krumlova. Máme mladý tým a hrajeme útočný fotbal, od toho se to odvíjí. Jsem hrotový útočník, takže branky bych měl dávat. Ale hlavně mě těší, že se nám daří. Doufám, že směřujeme k postupu,“ zmiňuje Jindřich Kordík.

Béčko Slavoje to však nebude mít snadné, což dokumentují i dvě podzimní porážky 0:3 v Křemži a 3:4 v Holubově. „V Křemži nemohlo nastoupit několik pendlů, kteří ve stejný čas byli k dispozici divoznímu áčku, takže to zápas ovlivnilo. V Holubově to bylo jiné. Tam jsme po našich chybách inkasovali zbytečné góly a soupeř to pak odbránil, ale porážka to byla zasloužená. Naštěstí jsme ji hned v dalším utkání se silným Přídolím odčinili,“ připomíná mladý snajpr.

Kordíkovi se během úvodní části soutěže povedly hned dva husarské kousky. Krumlovskému Romu, které později bylo po třech kontumacích z přeboru vyloučené, nastřílel devět gólů, do sítě Vyššího Brodu se trefil dokonce desetkrát.

„Ono je to taky dané kvalitou soupeře, ale každý gól potěší. Takovou kupu branek se mi povedlo naposledy dát v mladších žácích. Myslím, že nejvíc jich bylo za jeden zápas třináct,“ podotýká hráč, který v sobě má instinkt střelce. „A taky si myslím, že mi hodně pomohla kvalitní letní příprava včetně několika zápas s divizním áčkem. Z toho jsem těšil celý podzim,“ míní Kordík a připojuje překvapivou informaci, že na podzim kvůli studijním povinnostem vůbec netrénoval a účastnil se pouze zápasů.

„Studuji vysokou školu v Praze a tento semestr mám takový rozvrh, že mi prostě neumožňuje přijet domů tak, abych ještě stihl aspoň jeden trénink týdně. A ke konci podzimu už jsem cítil, že to není ono. V rámci možností jsem se udržoval v kondici sám, ale trénink s míčem úplně chyběl,“ vysvětluje. Tento fakt jeho střelecký počin ještě zvýrazní.

Už nyní se těší, že v zimě opět kvalitně potrénuje a na jaře pomůže krumlovské rezervě k vytouženému postupu. „Nebude to snadné, tlačí se na nás Křemže, moc pěkný fotbal hraje Přídolí a kvalitu má i Horní Planá. Nemáme náskok, proto musíme hrát v každém zápase naplno a hlavně nikoho nepodcenit. Je to jen o nás,“ tvrdí Jindřich Kordík, který má určitě potenciál, aby se prosadil i v kádru krumlovského divizního áčka.

„Všechno je závislé na tom, jak budu mít školu. Pokud by to nějak šlo časově skloubit, určitě bych si tuto soutěž opět rád zahrál,“ přeje si.

Na probíhajícím fotbalovém světovém šampionátu v Kataru fandí nejvíce Anglii. „Líbí se mi jejich hra i jak mají složený tým. A dlouho nic nevyhráli. A uvidíme, jak si povede Brazílie či Argentina,“ dodává kanonýr.