Stejným poměrem skončil i duel kájovských fotbalistů s Křemží, kde však hosté vedli už 4:1 a Kájov jen korigoval. Pro nečekanou porážku si dojela kaplická rezerva do Holubova. Tým, který ve dvou předchozích zápasech nastřílel 22 gólů tentokrát vyšel zcela naprázdno a navíc přišel o svého kapitána a nejlepšího střelce Petra Januru, jenž musel po dvou žlutých kartách předčasně pod sprchy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.