/FOTOGALERIE, VIDEO/ Záloha divizního Slavoje Český Krumlov ve fotbalovém okresním peboru řádí. Tentokrát to osmi brankami odnesla Horní Planá.

Český Krumlov B - Horní Planá. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Český Krumlov B - Horní Planá 8:1 (4:1)

Branky: 12. Růžička David, 14. Matějček Matěj, 35. Vaněk Patrik, 40. Vaněk Patrik, 51. Kordík Jindřich, 58. Kordík Jindřich, 83. Fousek Zbyněk, 89. Kordík Jindřich - 24. Friedl Ivan.

Béčko českokrumlovského Slavoje se netají tím, že chce postoupit do I.B třídy. V utkání s Horní Planou domácí využili toho, že se hrálo hodinu po skončení divizního utkání s Katovicemi a na hřiště vyběhli fotbalisté, kteří předtím byli mezi střídajícími v áčku. Navíc se do brány postavil gólman áčka Beránek. Když k němu a hráčům ačka Růžičkovi, Vaňkovi, Parakhnenkovi a Rynešovi, který byl v áčku alespoň na střídačce, připočteme suverénně nejlepšího kanonýra okresního přeboru Kordíka, vyslali domácí do boje opravdu silný kalibr.

Síla kádru se samozřejmě začala projevovat hned od začátku utkání a ač se hráči Hornní Plané snažili zlobit sebevíce, domácí kráčeli za suverénním vítězstvím.