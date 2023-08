/FOTOGALERIE/ Nižší krajské fotbalové soutěže již čekají na start sezony a o víkendu byly na programu poslední generálky. Do Dolního Dvořiště přijelo Mladé.

Fotbalová příprava: Dolní Dvořiště - Mladé 1:2 (1:0). | Foto: Adéla Bršťáková

Dolní Dvořiště - Mladé 1:2 (1:0)

Branky: Urazil - Blažek, Moudrý.

"Bohužel nás zápas nezastihl v takovém rozpoložení, jakém bychom chtěli být, ostatně tak jako celá letní příprava," neskrýval smutek z výsledku a zápasu jako takového domácí trenér Štefan Bršťák a pokračoval: "Ze zápasu si nemůžu vzít nic. Na druhou stranu ještě někde v sobě mám to, že mají kluci dovolené, volna a podobně. Přeci jen nejsme profi a pořád to děláme z lásky k fotbalu. V týdnu bychom měli již být komplet až na pár výjimek. A věřím, že se do toho obujeme a bude to jen lepší."