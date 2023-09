/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže na Českokrumlovsku pokročily o další kolo kupředu a spolu s tím měly práci i odbrné komise.

Dohrávka OP ml. přípravek: Kaplice 2016 - Lipno / Frymburk 8:7 (4:3). | Foto: Michaela Lesňáková

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje výsledky odehraných utkání 4. kola všech soutěží a dohrávky 2. kola OP mladších přípravek.

Upozorňuje oddíly st. a ml. přípravek, že zápis o utkání musí být rozhodčím „laikem“ zahájen před utkáním – lze 1 hodinu před stanoveným termínem. V případě, že tak není učiněno a následně provedeno až po utkání, tak IS v některých případech neumožní zápis potvrdit vedoucími družstva nebo umožní, ale následně se toto potvrzení v zápise neobjevuje. Zejména upozorňujeme oddíl FK Dolní Dvořiště.

Upozorňuje oddíly (SK Větřní), aby v ZoU (viz. zápas st. přípravky, 4. kolo Větřní – Zl. Koruna) nebyl vyplňován Technický doprovod družstev – toto pole je používáno pouze v profesionálních soutěžích, v soutěžích OFS se nevyužívá. Všechny osoby na lavičkách kromě náhradníků musí být uvedeny v části Funkcionáři a pořadatelé (v maximálním počtu 7 osob), viz povinnosti stanovené § 53 odst. 1 a 2 Soutěžního řádu FAČR.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu SK Větřní ve výši 50,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva domácích v zápase 4. kola SK Větřní – SK Zlatá Koruna – OP st.př.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu FK Dolní Dvořiště ve výši 50,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva domácích v zápase 4. kola FK Dolní Dvořiště – So Křemže – OP st.př.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu So Křemže ve výši 50,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva hostů v zápase 4. kola FK Dolní Dvořiště – So Křemže – OP st.př.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu FK Dolní Dvořiště ve výši 100,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva domácích v zápase 4. kola FK Dolní Dvořiště – So Křemže – OP ml.př. - druhý případ.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu So Křemže ve výši 50,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva hostů v zápase 4. kola FK Dolní Dvořiště – So Křemže – OP ml.př.

Upozorňuje oddíly, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou a se souhlasem soupeře a za poplatek dle článku 26 c) RS. Hlášenky vložené do informačního systému není nutno zasílat separátně papírově nebo emailem. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Martin Sivák (Přídolí) 1 SÚ.