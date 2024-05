/FOTOGALERIE/ Fotbalové mistrovské soutěže na Českokrumlovsku by mohl od nové sezony rozšířit okresní přebor mladších žáků. Přípravný turnaj ukázal, že může soutěž dostat zelenou.

OFS Český Krumlov uspořádal turnaj mladších žáků. | Foto: OFS ČK

Okresní fotbalový svaz Český Krumlov si již nějakou dobu pohrává s myšlenkou, že by se do soutěží mohl po více než deseti letech vrátit okresní přebor mladších žáků. "Je velká snaha o co nejjednodušší přechod fotbalistů z přípravek do vyšší kategorie. Chceme snížit věkové rozdíly mezi hráči, přizpůsobit velikost hřiště jejich věku a podobně," přiblížil záměr OFS Grassroots trenér svazu Richard Mazanec.

Jakýsi přípravný turnaj, který měl ukázat, zdaje mezi kluby o tuto kategrii zájem, se konal první májový den na hřištích ve Větřní a Frymburku. "Turnaje se účastnilo osm týmů, což je skvělý počet. Zápasy měly svou kvalitu. Turnaj měl ukázat jak to zvládnou týmy a také OFS. Vše dopadlo velmi dobře a všichni věříme, že se kategorie mladších žáků od příští sezony v našem okrese otevře," komentoval spokojeně zajímavý turnaj Richard Mazanec.