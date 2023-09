/FOTOGALERIE/ Okresní fotbalové soutěže na Českokrumlovsku mají za sebou další mistrovské kolo a vypadá to, že se v soutěži mužů můžeme těšit na vyrovnanou sezonu. Favorizovaný celek z Křemže má stále v závěsu dva týmy bez ztráty bodu.

OP minikopaná: Kaplice (2015) - Z. Koruna 5:6. | Foto: Dana Ždiarská

OP MUŽI

Lipno – Kájov 4:3 (1:1). 7, a 52. (PK) K. Krauskopf, 47. J. Rohlík, 49. P. Sládek – 32. (PK) a 77. (PK) J. Haláček, 84. J. Lippl.

"Domácí byli od začátku aktivnější na míči a šli brzy do vedení. Po ztrátě Lippla se dostal do rychlého kontru Krauskopf a přesnou střelou k tyči dal na 1:0. Odražený míč napálil Muzika do spojnice. Po faulu na Čabelu se pískala penalta, kterou Haláček proměnil na poločasových 1:1. Začátek druhého poločasu rozhodl o dalším průběhu utkání. Domácí dali rychlé tři branky. Po zpětné přihrávce Tomana, zakončil Rohlík přesně k tyči na 2:1. Po rohu a nedůrazu soupeře se hlavou prosadil Sládek, 3:1. Faul na Krauskopfa znamenal pokutový kop, který sám postižený proměnil, 4:1. Hosté se probrali a po faulu na Baláže proměnil Haláček svou druhou penaltu, 4:2. Únik Lippla a střela na zadní tyč prošla až do branky na konečných 4:3. Mladý Puffr mohl v závěru vyrovnat, ale jeho střela šla těsně vedle," komentoval utkání kájovský Jan Petřík.

Sestava Sokola Kájov: Glonec - Šimek, M. Schönkypl, Haláček, Petřík - Werner, Lippl, Čabela, D. Adamíček - Muzika, Baláž ml. Střídali Adamovič, Puffr, Bereš a R. Lukeš. Trenér Miroslav Grabec a Jan Petřík.

Malonty – Křemže 1:9 (1:7). 30. F. Lašák – 3., 23. a 53. (PK) P. Dvořák, 12. T. Opelka, 14., 26., 29. a 42. (PK) D. Trapl, 71. J. Troup.

Favorit znovu naděloval. Sice poprvé inkasoval, ale to až za rozhodnutého stavu.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Horní Planá – Velešín 4:1 (2:0). 12. P. Trančík, 18. a 55. V. Kastenmajer, 83. M. Bednář.Velešín dál po dvou sestupech tápe. Horní Planá potvrdila roli favorita.

D. Dvořiště / H. Dvořiště B – Nová Ves / Brloh 2:0 (2:0). 13. (PK) J. Kubík), 44. P. Hošek.

Domácí béčko potvrzuje, že může potrápit favorizovanou Křemži. Nenápadně sbíra výhru za výhrou.

Holubov – Přídolí 0:2 (0:1). 4. a 57. M. Radychovskyj. ČK: 0:1 (74. M. Sivák).

Také Přídolí potvrdilo roli favorita i to, že by mělo v této sezoně hrát v přeboru hodně nahoře.

OP ŽÁCI

Horní Planá – Velešín 3:4 (1:3). D. Hrdlička, F. Guida – M. Daniel, D. Mráz, M. Maistryszin a M. Víta. D. Dvořiště / H. Dvořiště – Frymburk / Lipno 4:2 (2:1). K. Rakaš 4, D. Krátký a D. Valeš. Benešov nad Černou – Vyšší Brod 0:3 (0:2). J. Musil, T. Račák a M. Svoboda. Malonty / Kaplice B – Nová Ves / Brloh 2:0 (1:0). B. Gabriel a M. Mrenica.

OP STARŠÍ PŘÍPRAVKY

Frymburk / Lipno – Kaplice 9:5 (6:2). F. Vondrák 5, M. Lombart 2, R. Suntych a S. Pyszko – V. Vančura 2, S. Jeníček, T. Lattner a E. Šimušák. Český Krumlov B – Velešín 2:7 (1:6). J. Berka a M. Šmejkal – F. Chýna 3, V. Veselý 2, Z. Tomášek a O. Homola. Horní Planá – Malonty 18:1 (10:1). T. Preněk a L. Valenta 4, D. Vrba a B. Moravcová 2, R. Brůha, T. Lukáč a T. Pojsl – A. Beran. Chvalšiny – Loučovice 9:5 (3:2). P. Kamenský 6, J. Čarek 3 – E. Somolík 3, J. Kubík a J. Vach. Větřní – Zlatá Koruna 2:9 (0:5). K. Rada 2 – N. Papoušková a A. Bíca 2, F. Rouče, V. Šváb, O. Husár, Seb. Vesecký a Sam. Vesecký. D. Dvořiště / H. Dvořiště – Křemže 12:3 (7:1). Š. Rataj 8, M. Mavrodiev 4 – V. Anderle, J. Louda a J. Vrbová.

OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKY

Loučovice – Lipno / Frymburk 13:12 (8:5). A. Toth a M. Strnka 3, D. Bäuml 2, R. Marvan, J. Hüttnerová, J. Papaj, T. Kanzlerová a J. Albrecht – M. Krauskopf 4, J. Flöring a T. Schmidt 2, L. Mrázik, T. Píha, J. Postl a M. Píha. H. Dvořiště – Kaplice (2016) 0:9 (0:5). J. Lesňák 6, D. Novotný, V. Říha a A. Kolegar. Kaplice 2015 – Zlatá Koruna 5:6 (3:2). O. Tomáš 3, R. Blaženec a M. Dolejší – J. Papoušek 5, M. Bořecký. Dolní Dvořiště – Křemže 1:7 (1:3). N. Ohrazda a A. Vojč 2, T. Benedikt, P. Bartoš a M. Kučera.