Tým pod taktovkou zkušeného devětapadesátiletého kouče Miroslava Grabce v poločase posílil a hned v jarní premiéře naznačil ambice, když na domácím trávníku jasně poměrem 3:0 skolil spolufavorita na prvenství z Malont. Ve druhém domácím vystoupení však po smírné půli Kájov podlehl lídrovi pořadí z Chvalšin.

Před jarem jste posilovali, kdo všechno přišel?

Z Větřní přišli Jan Peťule a Adam Novotný. Udělali jsme ještě Zielence, což je hráč z Ostravska, který nyní žije v Kaplici, ale zatím toho moc nenatrénoval, takže ještě nehrál. Nesmím zapomenout, že do sestavy se vrátil Petr Schönkypl, který se uzdravil po zranění kolene.

Hned v prvních dvou kolech jarních odvet jste hráli s nejvážnějšími kandidáty na postup. Jaké to byly zápasy?

Malonty jsme v prvním jarním utkání porazili a s Chvalšinami teď prohráli, takže ten první zápas byl samozřejmě lepší (smích). A když mám srovnat oba soupeře, tak Chvalšiny jsou na tom určitě lépe. V poločase jsme sice s nimi hráli nerozhodně, ale po druhém gólu hostům narostla křídla. My navíc dělali hodně hloupé chyby v obraně, nepodržel ani gólman, vzadu jsme prostě vyhořeli. Chvalšinští hráči jasně předvedli, že mají natrénováno, a i když mají mladý kádr, který také dělá chyby, tak rychlostně byli trochu někde jinde.

Jak vidíte vaše vyhlídky na to se případně ještě zapojit do boje o titul okresního přeborníka nebo alespoň o zisk pomyslné medaile?

Na to nemyslíme! V popředí tabulky bychom se samozřejmě rádi udrželi, ale konkrétní cíl není. Chceme hrát v klidu a soupeře ze špičky, stejně jako se to povedlo s Malontami, potrápit.