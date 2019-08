Také letošní ročník měl tradiční obsazení ustálené v posledních letech. V roli obhájce loňského prvenství přijel přední účastník oblastní I.B třídy z nedaleké Zlaté Koruny, okresní úroveň pak zastupovali hráči tradičního rivala ze sousedské Křemže, dále Černý Dub a pochopitelně domácí dnes již nováček okresního přeboru v barvách pořádajícího SK.

Organizátoři sice museli změnit původní rozpis, když vyšli vstříc Křemežským a přeřadili je do druhého semifinále, a také se chvílemi vyrovnávali s vodními záplavami, přesto nakonec byli domácí nadmíru spokojeni.

Po dlouhých třinácti letech zůstal vítězný pohár doma pod Kletí! Holubovský manšaft prošel až na stupínek nejvyšší, když si nejprve hladce poradil s Černým Dubem a ve finále nejtěsnějším výsledkem zdolal Křemži, jež v semifinále na penalty přešla oslabeného obhájce od kláštera.

A to nebylo domácím trofejím konec. Navíc při rovnosti dvojice dvougólových střelců se pro změnu letos volil nejlepší hráč turnaje, kterým byl vyhlášen holubovský plejer Martin Tomis.

Pro úplnost dodejme, že v předzápase starých gard se rovněž radovali Holubovští v duelu s Černým Dubem.

TURNAJ POD LUPOU

Předzápas starých pánů: Holubov – Černý Dub 4:2 (2:2), branky vítězů: Chromý, Neuberg, L. Bušta, Liška.

1. semifinále: Holubov – Černý Dub 3:0 (2:0), branky: 3. Trapl, 20. V. Franěk, 53. T. Opelka.

Turnajový účet bleskově otevřel domácí mladík, jenž se na rodnou hroudu vrátil po působení v krumlovském Slavoji. Do půle přidali domácí druhý zásah po krásné akci a těsně před koncem ještě zasloužený postup do finále zpečetili trefou dalšího mladíčka. Hostům nebyla nic platná ani výpomoc exkrumlovského Ďurici.

2. semifinále: Křemže – Zlatá Koruna 1:1 (1:0) na penalty 5:4, branky: 18. P. Kouba – 57. P. Zayml, rozhodující penalta Matějka.

Zlatokorunský kouč Gallistl postrádal sedmičku zejména kvůli dovoleným absentujících hráčů, jejichž místo zaplnili novicové (Pils, Kališ) a mladíci, a tak si například matador Pavel Zayml zahrál společně se synem Michalem. Křemežští naopak představili čtveřici navrátilců, kteří až donedávna sbírali ostruhy v KP dorostu při angažmá v budějovické Slávii – a mladíci byli vidět. Křemežští šli do vedení a pak dlouhé minuty těsný náskok hájili. Ve druhé půli se hrálo prakticky na jednu branku, Zlatokorunští nedali několik tutovek, ale tři minuty před koncem po standardce poslal zápas do penalt již zmíněný Pavel Zayml. V rozstřelu uspěli všichni křemežští mladíci a rozhodnutí padlo v páté sérii. To Kocián kryl desítku zlatokorunského J. Krále a následně poslal Křemži do finále zkušený Matějka.

O 3. místo: Zlatá Koruna – Černý Dub 1:3 (0:1), branky: 49. P. Zayml – 17. a 42. Zedek, 37. Bakalář.

Zlatokorunští měli v duelu o bronz převahu, ale znovu tápali v koncovce. Navíc si Pils srazil do vlastní branky střelu Zedka. Po změně stran hosté z brejků dali další dva góly, Zlatokorunští už jen korigovali, a tak na obhájce zbyly po loňském zlatu letos jen nepopulární brambory.

Finále: Holubov – Křemže 1:0 (1:0), branka: 15. Bukovinský.

Nečekané finále přineslo tradiční derby, které se v partii o zlato na holubovském turnaji léta nehrálo a příznivce (zejména ty domácí) i přes prudký déšť nezklamalo. Klíčový moment se zrodil po čtvrthodině, kdy z dálky napřáhl Ondřej Bukovinský a umístěnou přízemní ranou k tyči nachytal mladíčka Kociána v křemežské brance. Holubovští měli herní převahu i v dalších minutách, pojišťovací zásah sice nepřidali, ale jejich triumf byl nakonec naprosto zasloužený.

Turnajová utkání hraná na 2x30 minut řídil trojlístek rozhodčích ve složení Petroušek, Holub a Janda.