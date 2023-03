/FOTOGALERIE/ Reorganizace. To je slovo, které aktuálně nejvíce hýbe fotbalovou veřejností. Je to dobrá myšlenka, nebo není. Své by si k tomu měli říci i v okresech. Někde by s náporem klubů mohli mít problémy, jinde ne. Jaký máte názor na reorganizaci? Můžete se vyjádřit v anketě na konci článku.

Okresní fotbal. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Co na myšlenku reorganizace soutěží říká šéf českokrumlovského OFS Václav Domin? „Osobně jsem za svou fotbalovou kariéru zažil tři reorganizace. Poprvé, když jsem hrál přebor České republiky dorostu v Dynamu. Když jsem přišel do Krumlova, tak jsme vyhráli divizi, měli postoupit do I. národní ligy, ale z důvodu reorganizace z toho byla II. národní liga. Zažil jsem reorganizaci i v Rakousku. Abych pravdu řekl, zatím nevím, co si o tom myslet. Je fakt, že bude plno ohrožených týmů. Osobně si myslím, že pro zlepšení úrovně fotbalu by se první liga měla snížit na 12 týmů, to samé druhá liga a udělat pak soutěž pro béčka, ať si hrají předzápasy svých áček. Tak se to hraje i jinde v Evropě, jen my máme něco extra,“ vyřkl svůj názor Václav Domin.

Předseda OFS souhlasí s některými argumenty, o kterých se kolem reorganizace hovoří. „Je pravda, že zažíváme úbytek mužstev. Někteří se obávají, že zrušením I.B tříd vznikne velký výkonnostní rozdíl mezi okresem a I.A třídou, podle nového návrhu mezi sedmou a šestou ligou. Na druhé straně by ale do sedmé ligy sestoupily mančafty ze současné I.B třídy, tak by v tomto ohledu snad takový problém být neměl. Ale nadávat budou ti dole, že k nim sestoupí silné týmy a oni nemají šanci se vyhrabat nahoru. Je to zkrátka komplikované a těch názorů je spousta. Ale v momentální situaci asi nic jiného nezbývá, mužstva zkrátka nejsou,“ říká Václav Domin a dodává: „Ale vždy, když se vyhlásí reorganizace, tak v soutěžích, kterých se to nejvíce týká, vznikne guláš. Aby to nedopadlo tak, že se týmy budou za každou snahu snažit v daných soutěžích zůstat. Dál již bych tuto myšlenku nerozváděl, ať si to každý přebere podle svého.“

Reorganizace by změnila i soutěže na Českokrumlovsku. „My máme současně v okrese dvanáct týmů. Reorganizace by k nám mohla poslat cirka čtyři týmy, takže by bylo na přemýšlení, zda by se hrálo v šestnácti jedna soutěž, nebo dvakrát po osmi. Ale je předčasné o tom přemýšlet. Ze strany STK by to však v okrese problém nebyl,“ doplnil předseda svazu.

S reorganizací ale úzce souvisí i zabezpečení soutěží rozhodčími. V okrese jich je málo a i kdyby se měl někdo vrátit z kraje dolu, je otázka zda bude ochoten pokračovat. Jednak půjde o úroveň níž a jednak je velký rozdíl ve finančním ohodnocení v okrese a I.B či A třídě. „Je třeba pečlivě zvážit všechny aspekty. Reorganizace může budit vášně. Pokud k tomu dojde, musí se to všechno dobře vysvětit a obhájit. Různé diskuse se samozřejmě již vedou na různých úrovních. Je i otázka toho, zda si najdou diváci cestu na sedmé a osmé ligy, když byli zvyklí na krajské soutěže. Nechme se překvapit,“ dodal na téma reorganizace Václav Domin.