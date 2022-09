„Je to fajn, ale těžím z toho, že procházím tréninkem divizního áčka. To je potom samozřejmě znát, to mi hodně dává,“ tvrdí Jindřich Kordík.

Vyloženě oblíbenou střeleckou pozici nemá, góly dává po střelách z malého vápna, z rychlých brejků i z delší vzdálenosti.

„Je to samozřejmě hlavně zásluha spoluhráčů. Pro letošní sezonu se povedlo poskládat hodně silné mužstvo od brankáře až po útok, navíc se dlouho známe, někteří už od žáků, z čehož pochopitelně těžím i já,“ míní odchovanec Slavoje.

Fotbal v Českém Krumlově prožívá dobré časy. Áčko se po třech letech vrátilo do divize a ambicemi na postup se netají ani B-tým, který se po dvou kolech usadil s impozantním skóre 27:1 na čele tabulky.

„Béčko by se mělo dostat do kraje, aby měli hráči možnost hrát kvalitnější soutěž a mohli doplňovat áčko,“ podotkl Jindřich Kordík.

On sám to má z pohledu divizního kádru složitější. Druhým rokem totiž studuje pražskou Vysokou školu ekonomickou, z čehož samozřejmě vyplývá, že fotbalovou přípravu nemůže absolvovat v rozsahu, jaký by si přál a jaký by byl zapotřebí.

„Studium je pochopitelně přednější a tréninky v Krumlově tak nejde moc stíhat, čímž je to ovlivněné. A divize už je tak náročná soutěž, kterou bez pravidelné a systematické přípravy hrát nelze. Ale fotbal mě baví a myšlenky hrát divizi pravidelně se nevzdávám,“ připomněl.

To potvrzuje i trenér krumlovských divizních fotbalistů Václav Domin. "Jindra v sobě střelecký potenciál určitě má. Ale je mladý a potřebuje se ještě mezi muži takzvaně vyhrát. Co se týče jeho účinkování v divizním týmu, limituje jej, že kvůli studiu nemůže trénovat tak, jak je to třeba," uvedl kouč.

Jindřich Kordík úvodní výsledky béčka Slavoje v okresním přeborunepřeceňuje a je si jistý, že přijdou ještě náročnější protivníci.

„Při vší úctě k týmům, které jsme porazili, bychom si měli dát pozor především na Křemži, který už v minulé sezoně naznačila ambice, a výborně odstartovala třeba Horní Planá. To by mohli být naši největší soupeři v boji o nejvyšší příčky,“ naznačil.

Napovědět může už sobota 3. září, kdy se českokrumlovské béčko představí v hlavním taháku třetího kopa okresního přeboru právě na hřišti Křemže (10 hodin).