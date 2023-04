/FOTOGALERIE/ Jakoby se všichni proti fotbalistům v OP Českokrumlovska spikli. Původně mělo jaro začínat před čtrnácti dny, ale dvakrát se odkládalo. O víkendu 22. - 23. dubna se snad již začne.

Na třetí pokus snad již o víkendu odstartuje OP Českokrumlovska. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

Z původních třinácti týmů, které odstartovaly tento ročník okresního přeboru mužů na Českokrumlovsku, jich do jara mělo vstoupit dvanáct. Romo Český Krumlov tým dohromady nedalo. Jaro mělo začít o víkendu 8. - 9. dubna. Ale nezačalo.

V týdnu před startem jara se totiž odhásily ze soutěže další dva týmy, a to Vyšší Brod a Dolní Dvořiště B / Horní Dvořiště. Sportovně technická komise OFS Český Krumlov logicky start jara o týden posunula s tím, že odvetnou část znovu přelosuje pro deset týmů. Vše již bylo připraveno a přišel další problém.

Přívaly deště a sněhu ve čtvrtek a pátek a z toho plynoucí podmáčené terény donutily STK k dalšímu odožení startu jara. "Vzhledem k situaci s počasím, kdy neustále prší či sněží, STK se souhlasem VV OFS ČK ruší zápasy mužů a žáků o víkendu 15. a 16. dubna odkládá. Muži dohrají víkendové kolo po konci soutěže, to znamená v termínu 17. a 18," informoval minulý týden fotbalovou veřejnost na Českokrulovsku předseda STK Zdeněk Kemény.

Nyní je tedy před námi třetí pokus a vše nasvědčuje tomu, že by již žádný zádrhel neměl přijít. Všichni jsou již na zápasy nažhaveni a fanoušci jsou v očekávání, kdo okres vyhraje a postoupí do I.B třídy. A mají se nač těšit. Tabulku vedou se shodným počtem 21 bodů béčko Českého Krumlova a Křemže. V závětří čeká na chybu vedoucí dvojice s dvoubodovou ztrátou Přídolí. A daleko to k čelu namá ani Horní Planá, která ztrácí čtyřii body.

O jarní formě napoví již úvodní kolo s tímto programem: Český Krumlov B - Malonty (S, 10), Lipno - Horní Planá, Loučovice - Přídolí, Kájov - Křemže (vše S, 17), Holubov - Nová Ves / Brloh (N, 17).