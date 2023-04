Sportovně technická komise OFS Český Krumlov projednávala na svém jednání aktuální problematiku spojenou především s vystoupením dvou týmů z OP mužů.

V OP Českokrumlovska již pokračuje jen deset týmů. Ilustrační foto | Foto: Libor Granec

Schváleny byly výsledky 13. kola OP přípravek a dohrávky 12. kola Nová Ves / Brloh - Větřní.

STK provedla kontrolu globálních hlášenek OP ml. přípravek, které hlásí termíny do IS FAČR 15 dní před zahájením soutěží. STK upozorňuje oddíly hrající tuto soutěž, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou a se souhlasem soupeře a za poplatek dle článku 26 c) RS. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

STK projednala dopis oddílu FK Dynamo Vyšší Brod se sdělením, že vzhledem k nedostatečnému počtu hráčů odhlašuje družstvo mužů ze soutěže OP. Dosažené výsledky FK Dynamo Vyšší Brod se anulují a na tabulku se pohlíží, jako kdyby družstvo soutěž vůbec nehrálo.

STK trestá oddíl FK Dynamo Vyšší Brod pokutou za odstoupení družstva z OPM ve výši 9 000,- Kč dle RS čl. 26/h (druhý ročník po sobě).

STK projednala dopis oddílu FK Dolní Dvořiště / TJ Horní Dvořiště „B“ se sdělením, že vzhledem k nedostatečnému počtu hráčů odhlašuje družstvo mužů ze soutěže OP. Dosažené výsledky FK Dolní Dvořiště / TJ Horní Dvořiště „B“ se anulují a na tabulku se pohlíží, jako kdyby družstvo soutěž vůbec nehrálo.

STK trestá oddíl FK Dolní Dvořiště / TJ Horní Dvořiště „B“ pokutou za odstoupení družstva z OPM ve výši 6 000,- Kč dle RS čl. 26/h (první případ).

STK na základě výše uvedených faktů rozhodla jarní část soutěže OP mužů opětovně přelosovat. V OP mužů zůstalo 10 týmů, tzn. bude se hrát 9 kol. Začátek soutěže, s posvěcením VV OFS ČK přesouvá, posouvá až na víkend 15. a 16. dubna a konec soutěže je naplánován na 10. a 11. června. Nový los je již k dispozici v IS s tím, že úpravy termínů bude možná ze strany oddílů provést bez souhlasu soupeře do příštího zasedání STK – úterý 11. dubna 2023.

STK upozorňuje fotbalové kluby, že veškeré informace o soutěžích (rozlosování, delegace rozhodčích, výsledky, tabulky) je možno získat na webových stránkách www.fotbal.cz pod menu SOUTĚŽE – JIHOČESKÝ KRAJ – ČESKÝ KRUMLOV nebo administrátoři klubů po přihlášení do is.fotbal.cz.