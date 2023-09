/FOTOGALERIE/ Odborné komise OFS Český Krumlov na svém tradičním jednání hodnotily uplynlé kolo soutěží v okrese.

OP mladší přpravky: Kaplice 2015 - H. Dvořiště 9:3. | Foto: Dana Ždiarská

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje odehraná utkání 3. kola soutěží a výsedky dohrávek 2. kola mladších přípravek.

STK schvaluje (doupřesňuje - revokuje) došlé jmenné seznamy hráčů (před prvním utkáním), kteří mohou nastoupit z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové kategorie:

- TJ Horní Dvořiště (hráči st. přípravky, kteří mohou nastoupit za ml. přípravku – Úlehla Matyáš ID: 14071682, Matějka Jakub ID: 14091174) - SCHVÁLENO.

- SK Zlatá Koruna (hráč st. přípravky, jenž může nastoupit za ml. přípravku – Bíca Adam ID: 14120627) – toto schválení se revokuje – NESCHVÁLENO – Oddíl Zlaté Koruny disponuje týmem st. přípravky, kde může hráč Bíca Adam ID: 14120627 hrát.

- SK Zlatá Koruna (hráči ml. žáků, kteří mohou nastoupit za st. přípravku – Papoušková Nela ID: 11111152, Vesecký Samuel ID: 12010113) - SCHVÁLENO.

- So. Chvalšiny (hráči ml. dorostu, kteří mohou nastoupit za st. žáky – Kamenský Ondřej ID: 08030546, Lakatoš Josef ID: 08092025) – SCHVÁLENO.

- FK NOVÁ VES - BRLOH (hráč st. přípravky, jenž může nastoupit za ml. přípravku – Borovka Maxmilián František ID: 14051119) - SCHVÁLENO.

- FK NOVÁ VES / BRLOH (hráč ml. dorostu, jenž může nastoupit za st. žáky – Babůrek Vojtěch ID: 08040738) – NESCHVÁLENO – Oddíl Nové Vsi/Brloh zaslal seznam až po prvním soutěžním utkání.

STK upozorňuje zástupce oddílů mládeže na novelu SŘ FAČR mládeže a žen od 01. 07. 2023 §2 odst. 4 a článek 10 odst.2 RS OFS ČK. Dle tohoto ustanovení je postupováno v předchozím bodě.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu SK Zlatá Koruna ve výši 50,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva hostů v zápase 2. kola FK Dolní Dvořiště – SK Zlatá Koruna – OP ml.př. – první případ. Pokuta bude připsána na sběrný účet klubu.

Uděluje pokutu podle RS článek 26/g oddílu SK Zlatá Koruna ve výši 50,- Kč - špatně vyplněný zápis – nepotvrzený zápis vedoucím družstva hostů v zápase 2. kola FK Dolní Dvořiště – SK Zlatá Koruna – OP ml.př. – první případ. Pokuta bude připsána na sběrný účet klubu.

Upozorňuje oddíly, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou a se souhlasem soupeře a za poplatek dle článku 26 c) RS. Hlášenky vložené do informačního systému není nutno zasílat separátně papírově nebo emailem. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Miroslav Lukeš (Kájov) 1 SÚ.