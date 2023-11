/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže na Českokrumlovsku již měly na programu pouze duely mládežníků. O to méně práce měly i odborné komise OFS.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje výsledky 11. kola starších přípravek a dokhrávek 11. kola žáků a mladších přípravek.

Projednala zprávu rozhodčího ze zápisu o utkání, ml. přípravek Dolní Dvořiště – Český Krumlov „B“ 11. kola ohledně nemožnosti potvrzení zápisu vedoucími družstev. STK bere tuto zprávu na vědomí a upouští od sankce.

Upravila jarní Termínovou listinu 2024 oproti RS a to na základě vydání, upřesnění TL KFS JČ - jaro 2024, tak aby byly obě TL v souladu. Upravená TL na jaro 2024 byla řádně schválena na VV OFS ČK v úterý dne 31. 10. 2023.

STK provedla na základě RS kontrolu startu hráčů ze soupisek a zjistila neplnění nařízení řídícího orgánu soutěže. Dle RS čl. 11/6 hráč uvedený na platné a schválené soupisce musí nastoupit v základní sestavě nejméně ve dvou mistrovských zápasech a odehrát v těchto dvou mistrovských utkáních minimálně 90 minut. V mistrovských utkáních, kde je povoleno opakované střídání, STK automaticky považovala všechny hráče napsané v zápisu jako startující.

• So. Křemže „A“ – OPM - Martin Vozábal, ID 78110439 – pokuta dle RS čl. 26 g – 400,- Kč,

• So. Křemže „A“ – OPM - David Čížek, ID 00110540 – pokuta dle RS čl. 26 g – 400,- Kč,

• So. Křemže „A“ – OPM - Jan Fučík, ID 93101717 – pokuta dle RS čl. 26 g – 400,- Kč