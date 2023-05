V krajském finále Samson Cupu se ve středu od 18 hod. na stadionu prvoligového Dynama na Střeleckém ostrově střetnou fotbalisté Hluboké a Lišova.

Bývalý ligový brankář Dynama Zdeněk Křížek pomohl Oseku v krajském přeboru k výhře s Jankovem 3:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Český pohár v kraji neměl patřičné renomé, proto jsme chtěli prestiž soutěže, která třeba v Anglii má velkou tradici a pohár tam je pro fanoušky velkou událostí, také u nás pozvednout na vyšší úroveň,“ zdůraznil předseda JčKFS Tomáš Pintér.

„Velice nás tudíž těší, že nám Dynamo vyšlo vstříc a finále se bude hrát na Střeleckém ostrově,“ vyzdvihl šéf krajského svazu a připomněl, že partnerem krajského poháru je pivovar Samson, který vítězům ve čtvrtfinále, semifinále a ve finále věnoval soudek piva. „Vítěz poháru postupuje do celostátního kola a oba finalisté dostanou finanční odměny, vítěz dvacet tisíc korun, druhý finalista deset tisíc,“ dodal Pintér.

Lišov cestou do finále zdolal Slavii ČB 2:1, Zlatou Korunu 3:0 a Semice 3:2. „Je to silný soupeř a rozhodně ho nepodceňujeme,“ zdůraznil manažer Hluboké Karel Vácha, který si je dobře vědom, že Hluboká jako třetí tým aktuální tabulky krajského přeboru bude proti týmu I. A třídy ve finále favoritem. „My se do poháru přihlásili s tím, že bychom se chtěli dostat co nejdál. Postoupili jsme do finále a budeme i v něm chtít uspět,“ ujistil Vácha, dle něhož pro hráče je i to, že se hraje na Dynamu, velkou motivací. „Podruhé si ti kluci na Dynamu už možná nikdy nezahrají,“ poznamenal.

Hluboká do Samson Cupu se přihlásila dodatečně, takže hrála i předkolo a na cestě do finále ve čtyřech zápasech nastřílela dvacet gólů (Netolice 6:0, Dačice 6:2, D. Dvořiště 3:1, Planá u ČB 5:1).

Vstup na stadion Dynama bude jen z ulice Emila Pittera, výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na charitu.

USPĚJÍ NA HANÉ?



Fotbalisté druholigového Silonu Táborsko ke středečnímu utkání předposledního kola II. ligy zajíždějí do Olomouce, kde se od 17:00 hod. střetnou s béčkem prvoligové Sigmy.

„Béčko Olomouce má velmi mladý tým, takže čekám kombinační a kondičně náročný fotbal,“ před cestou na Hanou uvedl ofenzivní táborský fotbalista Jan Mach, jenž v nedělním vítězném zápase s Vlašimí (3:1) otevřel skóre. „Já se na tento zápas moc těšil, Vlašim stejně jako před dvěma týdny Dukla hraje kombinační fotbal a jsem moc rád, že jsme je dokázali porazit,“ liboval si.

OSLAVY V CHÝNOVĚ



Fotbalisté FC Chýnov budou o víkendu slavit 90. výročí založení klubu.

Hlavní událostí oslav bude bezesporu páteční střetnutí FC Chýnov s populárním Sigiteamem, jehož barvy hájí plno populárních osobností (mj. Panenka, Vízek, Poborský, Berger, Hašek, Jarošík, Šmicer, Kohák, Lafata, Kuka, Švancara, Frýdek). Začátek utkání v 18.00 hodin a slavnostní výkop bude mít legenda chýnovské kopané Josef Macháček spolu s Jozefem Chovancem a Antonínem Panenkou, rozhodčím bude starosta Chýnova Ondřej Jaroš, vstupné dobrovolné, po zápase bude autogramiáda fotbalistů Sigiteamu.

V sobotu se v rámci oslav střetnou ženy Silonu Táborska s bývalým Sokolem Chýnov (17) a v neděli oslavy zakončí zápas Radenín/ Kozmice – Větrovy B (17).