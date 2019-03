ČTYŘKA VE ZLATCE

Zlatá Koruna – Kájov 4:0 (3:0),

branky: 27. a 31. Ohnsorg, 37. a 48. Sláma.

Favorizovaný účastník I.B třídy na domácí trávě v partii proti čtvrtému týmu okresního přeboru ukázal před blížícím se startem jara dobrou formu.

Přesto nebyl trenér vítězů Petr Gallistl zcela spokojen: „V první řadě jsem rád, že jsme už mohli sehrát přípravu na slušném terénu u nás doma. Na soupeři bylo bohužel vidět, že nebyl kompletní, takže nás úplně neprověřil. Zhruba hodinu jsme hráli to, co jsem si přál. Pak to ale sklouzlo do tréninkového tempa a neměli jsme čím hru oživit, protože jsme se sešli pouze v jedenácti. Úzký kádr bude pro nás na jaře asi největším problémem. Kvalitu předvedli Ohnsorg se Slámou a přidali i pěkné góly. Obrana včetně gólmana byla také spolehlivá. Kájovským děkuji za slušné utkání, přestože neprodali kůži lacino.“

Sestavy – Zlatá Koruna: Schwarz – Štěpánek, J. Král, Zayml, Tybitancl, Lacko, Ohnsorg, Rapčan, Fuciman, Sláma, Steinocher, Kájov: Galko – Petřík, Němec, I. Didkivský, Doubek, Čer, P. Schönkypl, Čábela, A. Didkivský, Maršál, Holienčin, střídal: Kocián.

SEDMIČKA OD DOLŇÁKU

Borovany – Dolní Dvořiště 1:7 (0:3),

branky vítězů: Hošek 3, Štifter 2, Zeman 2.

Okresní nováček I.B třídy si v rámci soustředění v Borovanech střihl povedenou přípravu s tamním Calofrigem (OP Českobudějovicka) na jeho hřišti.

„Sehráli jsme slušný zápas. Kluci mě překvapili v jakém tempu se snažili hrát. Začínají se střelecky probouzet Hošek se Štifterem, oba dali v přípravě už po čtyřech gólech, což je dobré. Doufám, že jim to bude pálit i v mistrovských zápasech,“ přeje si trenér našeho týmu Štefan Bršťák a ještě dodává: „V sobotu místo původně plánované generálky v Halámkách budeme hrát poslední přípravu v Třeboni, kde nás opět čeká tamní béčko.“

Sestava Dolního Dvořiště: Posel – Marek, Krenauer, Doucha, Kouba, Tesař, Kubík, Štifter, Sulzer, Hošek, Zeman, střídali: Benda, Lattner, J. Macanovič, V. Kotlár.

TEST POD KLETÍ

Křemže – Vrábče 2:0 (1:0). Další zástupce OP Krumlovska si na své hřiště pozval účastníka III. třídy Budějovicka z nedaleké Vrábče a ve vyrovnaném zápase byl v koncovce produktivnější.

Skóre domácí otevřeli už po pěti minutách z povedené kombinace, na jejímž konci byl Petr Kouba. Pojistku pak Křemežští přidali v poslední desetiminutovce, kdy se podruhé v zápase krásnou trefou pod břevno zpoza vápna prosadil Petr Kouba.