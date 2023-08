/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Sokola Křemže mají před sezonou v okresním přeboru pořádně nabito. V Samson Cupu likvidují soupeře za soupeřem.

Fotbalisté Křemže slaví postup v Samson Cupu. | Video: Sokol Křemže

V předkole Samson Cupu si celek z OP Českokrumlovska vyšlápl na hodně posílený Bavorov (I.B třída). V dalším kole hostil soupeře z ještě vyšší soutěže, SK Čkyně (I.A třída). A výsledek? Další postup a pět nastřílených branek.

Sokol Křemže - SK Čkyně 5:3 (2:1)

Branky: 44. a 84. V. Novák, 45+2 M. Pliška, 53. D. Trapl, 65. P. Dvořák - 9. G. Bujok, 52. V. Turek, 80. J. Král.

Utkání se pro domácí nevyvíjelo moc dobře, když šel do vedení poměrně brzy soupeř. Závěr poločasu se však domácím vydařil a dva góly do šatny akcie týmů na postup zcela převrátily. Na vyrovnávací branku soupeře domácí znovu rychle odpověděli a utkání pak již dovedli do vítězného konce.

"Kluci předvedli super výkon, klobouk dolů," pochválil hráče manažer domácího celku Jiří Reitinger.