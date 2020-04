Volarští fotbalisté přivítali uvolnění podmínek a hrají tenis. U plaveckého bazénu, kde se nachází tenisový kurt, hrají vždy dva hráči. Dokonce si vytvořili turnaj. Hraje se dvoukolově o cenu, která je zatím překvapením.

,,Samozřejmě, že fotbal nám chybí, je to takové zvláštní, když je krásně a nemůžeme hrát. Ty první dny jarní sezony bez fotbalu nám to moc nepřišlo, počasí se zbláznilo a stejně by se odkládalo pro sníh, jak je tady na Šumavě zvykem. Nyní nám již fotbal chybí. Jinak jsme oba v práci, neboť jsme doma v Česku a při dodržování všech podmínek makáme,“ uvedli předseda klubu Martin Sedlám s Lukášem Hybnerem, kteří právě kráčeli ke vzájemnému tenisovému duelu..

Na kurtu se v týdnu proháněli i trenéři mládeže Martin Honner s dcerou Verunkou a Lukáš Iliev. Ti doplnili, že bez tréninku dětí je to špatné a bohužel se trénovat ještě nemůže. „My trenéři a hráči jsme si tedy pro nás dospělé vymysleli turnaj v tenise, který můžeme hrát, neboť přes síť je to daleko od jednoho k druhému,“ dodali s úsměvem.

Ve Volarech tak na současném stavu vydělává hřiště, které je krásně zelené a udržováním se opravdu probudilo a omladilo, z čehož mají hráči i děti radost. To, kdy oni se dostanou na hrací plochu, není známo, ale věřme, že brzy, a tak se těšme, že v létě se snad již fotbal hrát bude i na amatérské úrovni.

Ladislav Beran