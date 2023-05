/FOTOGALERIE, VIDEO/ Odborné komise OFS Český Krumlov projednávaly uplynulé kolo okresních soutěží.

Kájov - Křemže. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje výsledky uplynulého víkndu kromě utkání OP ml. přípravek Lipno / Frymburk - Loučovice (hraje se 9. května v 17.30).

Provedla kontrolu globálních hlášenek OP st. přípravky – nadstavba.

Upozorňuje oddíly hrající OP st. přípravky, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou a se souhlasem soupeře. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

Žádá oddíl Malonty, aby do příštího zasedání STK doložil DOHODU s týmem Chvalšiny ohledně termínu 7. kola zápasu st. přípravky Hr. Malonty – So. Chvalšiny. Dohoda musí být vložena do IS a odsouhlasena. V případě, že k dohodě nedojde, nařídí STK ÚT, což je neděle 28.5. v 10:00 hodin.

Upozorňuje oddíly, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou, se souhlasem soupeře a za poplatek dle článku 26 c) RS. Hlášenky vložené do informačního systému není nutno zasílat separátně papírově nebo emailem. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jaroslav Kohout (FC Lipno) 4 SÚ. Jan Pouzar (Nová Ves / Brloh) 1 SÚ.