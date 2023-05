/FOTOGALERIE/ Sportovně technická komise OFS Český Krumlov hodnotila uplnulý fotbalový víkend v okrese.

OP Českokrumlovska: Malonty - Kájov 2:3 (0:3). | Foto: Libor Granec

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje výsledky všech o víkendu odehraných utkání řádných kol i všech dohrávek.

Upozorňuje oddíly hrající OP st. žáci (především Benešov nad Černou) a rozhodčí, že v příslušné kategorii mohou nastupovat ročníky narození 2008 a ml. max. o jednu kategorii, tzn. hráči st. přípravky – 2012, 2013. V případě nastoupení hráče mladší kategorie (ml. přípravky) se jedná o neoprávněný start hráče se všemi disciplinárními důsledky. Jedná se o porušení SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - § 4.

Upozorňuje oddíly, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou a se souhlasem soupeře a za poplatek dle článku 26 c) RS. Hlášenky vložené do informačního systému není nutno zasílat separátně papírově nebo emailem. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

Upozorňuje fotbalové kluby, že veškeré informace o soutěžích (rozlosování, delegace rozhodčích, výsledky, tabulky) je možno získat na webových stránkách www.fotbal.cz pod menu SOUTĚŽE – JIHOČESKÝ KRAJ – ČESKÝ KRUMLOV.