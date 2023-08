/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže na Českokrumlovsku mají odehrané pvní kolo, a tak již měla práci STK.

Odborné komise OFS hodnotily uplynulé kolo. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje výsledky 2. kola OP mužů a žáků, OP starších přípravek kromě Krumlov B - Větřní a OP mladších přípravek kromě H. Dvořiště - Nová Ves / Brloh, D. Dvořiště - Z. Koruna a Kaplice 2016 - Lipno / Frymburk.

Schvaluje (doupřesňuje) došlé jmenné seznamy hráčů v minulém týdnu, kteří mohou nastoupit z vyšší věkové kategorie v soutěžním utkání nižší věkové kategorie: TJ Horní Dvořiště (hráči st. přípravky,kteří mohou nastoupit za ml. přípravku – Úlehla Matyáš ID: 14071682, Matějka Jakub ID: 14091174), SK Zlatá Koruna (hráč st. přípravky,který může nastoupit za ml. přípravku – Bíca Adam ID: 14120627), SK Zlatá Koruna (hráči ml. žáků, kteří mohou nastoupit za st. přípravku – Papoušková Nela ID: 11111152, Vesecký Samuel ID: 12010113), So. Chvalšiny (hráči ml. dorostu,kteří mohou nastoupit za st. žáky – Kamenský Ondřej ID: 08030546, Lakatoš Josef ID: 08092025).

Upozorňuje oddíly st. a ml. přípravek, že zápis o utkání musí být rozhodčím „laikem“ zahájen před utkáním – lze 1 hodinu před stanoveným termínem. V případě, že tak není učiněno a následně provedeno až po utkání, tak IS v některých případech neumožní zápis potvrdit vedoucími družstva nebo umožní, ale následně se toto potvrzení v zápise neobjevuje – viz. zápis st. přípravky 2. kola (Dolní Dvořiště – Zlatá Koruna).

Upozorňuje především oddíly st. a ml. přípravky, že v zápise o utkání musí být uvedeni min. následující funkcionáři. Oddíl domácích - HP (hlavní pořadatel) – nesmí vykonávat jinou funkci, - ROZHODČÍ (laik) – může teoreticky zastávat funkci trenéra, ale nemůže tím pádem být zároveň VEDOUCÍ DRUŽSTVA, - VEDOUCI DRUŽSTVA – může teoreticky zastávat i funkci TRENÉRA, ale tím pádem nemůže být ROZHODČÍ (laik). Oddíl hostí - VEDOUCÍ DRUŽSTVA. Z výše uvedeného vyplývá, že domácí musí mít v zápise o utkání uvedeny vždy min. 3 osoby a hosté 1 osobu.

Upozorňuje oddíly, že hlášení změn termínů utkání přes IS je zablokované a nyní lze hlásit změny oproti nahlášeným termínům jen hlášenkou a se souhlasem soupeře a za poplatek dle článku 26 c) RS. Hlášenky vložené do informačního systému není nutno zasílat separátně papírově nebo emailem. Tyto dohody nebudou zveřejňovány v zápisech STK. Oddíly mají za povinnost si termín podané dohody včas v IS zkontrolovat, zda byla dohoda schválena, či zamítnuta.

Sekretariát OFS upozorňuje oddíly OP starších žáků, že dotované míče od firmy SELECT si nevyzvedly ještě tyto kluby: FC Šu Frymburk, TJ Sm. Horní Planá, FK Nová Ves/Brloh, Dy Vyšší Brod, SK Zlatá Koruna, So Benešov nad Černou, Vltavan Loučovice.