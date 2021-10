„Měl viditelně zranění v obličeji, konkrétně nateklé místo pod levým okem, podezření na zlomeninu. Stěžoval si na bolest hlavy a pocit na zvracení, motala se mu hlava,“ objasnil vedoucí hostů Tomáš Baran, proč byla na hřiště znovu volána rychlá záchranná služba (poprvé kvůli nevolnosti jednoho z domácích hráčů). A podruhé rovnou i s policií, aby nevybíravé napadení prověřila.

Od hostů se nejspíš dozvěděla verzi podobnou té v zápise o utkání. „V 90. minutě v přerušené hře došlo k potyčce mezi hráči obou týmů, viděl jsem, jak k chumlu přiběhl hráč hostů č. 18 (Miroslav Krátký), v tom se ho pokusil zasáhnout hráč domácích č. 16 (Ondřej Bušil) pěstí na hlavu a minul ho. Po pár vteřinách si hráč domácích č. 16 opět "našel" hráče hostů č. 18 a udeřil jej pěstí do obličeje, hráč hostů upadl na zem a zůstal ležet. V tom pokračovala strkanice obou mužstev, do které přiběhl brankář hostů a snažil se situaci uklidnit, dostal se pak do chumlu hráčů, kdy hráč domácích č. 5 (Roman Hájek) udeřil brankáře hostí do oblasti hlavy, brankář upadl na zem,“ popisoval melu vedoucí hostů Baran.

Zápas mezi Sokolem Uhy a společným týmem Chlumína a Tuhaně končil neslavně - potyčkou.Zdroj: MB

Nepřehledná strkanice

U rozhodčího laika z domácího tábora se nakonec nedomohl udělení červených karet oběma nejaktivnějším rváčům z Uh. Samotný sudí zapsal incident o poznání stručněji. Jen jako z jeho pohledu nepřehlednou hromadnou strkanici obou mužstev. Hosté ale mají druhou část boxerské vložky díky jednomu z pohotových diváků natočenou na mobilní telefon a hodlají video doložit jako důkaz na disciplinární komisi i policii.

Právě příslušné komise okresního svazu mají nyní v rukou úplné dohrání duelu…