Byl suverénně nejaktivnějším hráčem Uherského Brodu v pátečním duelu proti Kroměříži. Hlavě díky Filipu Hrubošovi mohli hosté na hřišti Hanácké Slavie až do konce střetnutí pomýšlet na body. Pětadvacetiletý fotbalista vstřelil jedinou branku Broďanů a vzápětí měl na hlavě či kopačce vyrovnání. Jenže v zakončení neuspěl, a tak Ondův tým odjel s Kroměříže bez bodu a s porážkou 1:3.

Pětadvacetiletý fotbalista Filip Hruboš byl nejlepším hráčem Uherského Brodu v pátečním zápase proti Kroměříži. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Rozhodla kvalita soupeře,“ tvrdí Hruboš. I když byli hosté na krajského rivala důkladně nachystaní a znali jeho sílu, nakonec stejně po boji padli. „Na naše možnosti jsme utkání zvládli dobře,“ je přesvědčený nejlepší hráč Uherského Brodu.

„Bohužel soupeř potrestal naše individuální chyby. Jinak jsme s Kroměříží odehráli vyrovnanou partii,“ pokračuje. Hanáky poslal v první půli do vedení mladík Cupák, po přestávce udeřil důrazný kanonýr Silný. Byl to právě Hruboš, kdo v 64. minutě utkání pořádně zdramatizoval. Vysoký útočník se po centru Malenovského zavěsil do vzduchu a prudkou hlavičkou překonal gólmana Flodera.

„Krásně kopnutá standardka,“ chválil spoluhráče střelec kontaktní branky. Brodská třináctka byla vzápětí blízko vyrovnání, ale balon po další povedené hlavičce poslala kousek nad domácí branku.

„Byla to naprosto totožná situace. Přesně takto to máme secvičené. Nabíhal jsem do stejného prostoru, škoda, že už si mě soupeři trošku lépe hlídali. Chyběl tam kousek,“ lituje Hruboš, který se ve druhém poločase dostal ještě do jedné šance, ale ránu poslal pravou nohou vedle.

Kroměříž slabší čtvrthodinku přečkala a v závěru potřetí udeřila. Po úniku dravce Silného nebylo co řešit. „Nevěšíme hlavu. Připravíme se na další utkání,“ zůstává Hruboš v klidu. „Kroměříž má jeden z nejkvalitnějších týmů v soutěži. Přijdou zápasy, ve kterých budeme dominovat,“ věří.

Loňský třetiligový nováček se v MSFL oťukal, letos by se ho záchranářské boje týkat neměly. Vedení klubu podepsalo smlouvu s výrazným partnerem, šéf Josef Hamšík se na spolupráci dohodl s Českou zbrojovkou. „Jsem odchovanec, znám všechny dekády a souvislosti. Hraji tady od krajského přeboru a vím, že teď máme nejkvalitnější tým, co pamatuji,“ tvrdí Hruboš.

I když v Brodě po minulé sezoně skončili dva klíčoví hráči Šálek se Sklenářem, jako náhrada do týmu v létě přišlo šest nových hráčů. Posílené a omlazené mužstvo se sehrává za pochodu.

„Příprava byla krátká, teprve si na sebe zvykáme. Věřím, že to bude dobré,“ dodává fotbalista, který kromě krátkého působení u mládeže Slovácka a jedné sezony v Rakousku strávil celou kariéru v rodném Uherském Brodě.