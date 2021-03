Nejprve v obecné rovině. Olympia a Slavia, dva fotbalové kluby z Hradce Králové, uvažovaly, že se spojí v jeden silný ambiciózní celek. Ovšem Patrik Hořeňovský, předseda FC Slavia Hradec Králové, teď potvrdil, že k tomu nedojde.

„Někdy v říjnu loňského roku jsme se s Jirkou Štěpánkem dohodli, že každý půjdeme svojí cestou,“ řekl.

Společným bodem zůstává mládež, která z Olympie přešla pod Slavii. Konkrétně do konce června letošního roku. Potom buď dojde k finančnímu vyrovnání, nebo se mladí hráči zase vrátí do Kuklen. Podle informací Deníku je cena okolo tři čtvrtě milionu.

„V současné době jednáme, konečná cena by měla být ale nižší. Vzhledem k pandemické situaci je ve hře ještě možnost, že s Jirkou Štěpánkem o další sezonu prodloužíme stávající dohodu o hráčích a Olympia nám je do Slavie zapůjčí zdarma, bez nároku na peníze,“ uvedl Hořeňovský.

O mladé hráče má zájem. „Jak už jsem řekl dříve, mojí vizí fotbalu na Slavii je vybudovat dobře fungující velkou mládežnickou základnu a snažit se vychovávat hráče nejen pro náš A-tým, ale také bych si přál, aby se některý z našich odchovanců dostal i do první ligy,“ nastínil plány Slavie, klubu z Orlické Kotliny, který dostal status Sportovního střediska mládeže.

Ze Sparty do Slavie?

Kromě hráčů však Slavia potřebuje využívat i hřiště Olympie. „Ano, některé naše týmy musejí trénovat a hrát v Kuklenách. Náš areál nemá takovou kapacitu, abychom se tam všichni vešli,“ upřesnil Hořeňovský.

K mládeži šéf Slavie lákal renomovaného trenéra Václava Kotala, bývalého kouče Sparty a Hradce.

„Jednali jsme spolu. Ale bylo to ještě před tím, než dostal nabídku vést áčko Sparty. Teď se věci změnily, tak uvidíme, jestli se objeví pro změnu ve Slavii, té hradecké,“ říká Patrik Hořeňovský.

Přesto prý jednání neskončila. „Václav Kotal je uznávaný fotbalový odborník a pro mě by bylo ctí s ním spolupracovat.“

Souboj o divizi

V soutěži dospělých může dojít k souboji podnikatelů Hořeňovský vs. Štěpánek. Slavia a Olympia působí v krajském přeboru a oba chtějí postoupit do divize.

„Do divize chceme, ale naším cílem není, abychom postoupili hned. Jak jsem uvedl, chceme stavět na odchovancích a třeba bude ještě rok či dva trvat, než tým na to bude připraven,“ uzavřel Patrik Hořeňovský.

Předseda KFS Andrejs: Je dobře, že Olympia nezanikla. Růst Slavie vítám



Ke společnému projektu hradeckých klubů Olympie a Slavie se vyjádřil Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého KFS: „Po předchozích letech, kdy tým dospělých FC Olympia dokonce opustil Hradec Králové, jsem rád, že jeden z nejstarších klubů ve městě zásluhou Jiřího Štěpánka úplně nezanikl. Za to zaslouží poděkování. To samé můžu říct i na adresu Patrika Hořeňovského, který se ujal FC Slavia a chce zde vybudovat klub se silnou mládežnickou základnou.Z pohledu krajského fotbalového svazu ale nemůžeme zasahovat do dohod a záměrů mezi podnikateli a předsedy klubů. Za sebe mohu říct, že bych si přál, aby se dva tradiční hradecké kluby dál rozvíjely i na úrovni mládeže a týmy dospělých v budoucnu postoupily do republikových soutěží. Pro fotbal v kraji by to bylo jen dobře.“