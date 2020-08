Hostující Kozlovice porážku před necelou pětistovkou diváků nesly pochopitelně hodně těžko. Není se čemu divit, úvodní gól Petra Mirvalda totiž byl přinejmenším sporný. Osmnáctiletý mladíček šel po dlouhém nákopu v 65. minutě sám na kozlovického brankáře Zbořila.

„Tu situaci si moc nepamatuju. Lobnul jsem gólmana, nevím, jak to tam spadlo, nedíval jsem se,“ popsal Mirvald, který má za sebou největší zápas dosavadní kariéry. „Nervozita trošku byla, ale nějak jsem se s tím ve druhém poločase popral a bylo to už lepší,“ prozradil.

Mirvaldův povedený lob ale dobíhal hostující bek Zdeněk Matějka a ve skluzu jej vykopával někde z brankové čáry. Snad nikdo z přítomných neměl tušení, zda míč přešel brankovou čáru. Kromě pomezního Zavřela. „Můj pocit je, že to určitě gól nebyl. Skluzoval jsem už od malého vápna, myslím, že jsem to vykopl před lajnou. Za mě ten gól neměl platit,“ řekl po utkání Matějka.

Kozlovice herně druhý poločas ovládly, jejich tlak vyvrcholil v 82. minutě, kdy se míč ve vápně dostal k Adamu Galetkovi, který srovnal.

Jenže další polechtání kozlovických nervů přišlo v 87. minutě. Po útočném rohovém kopu pustili hosté do brejku dalšího sotva dospělého Přerovana Tadeáše Koryčana. Ten si počínal skvěle a na hranici vápna byl faulován. Rozhodčí Ehrenberger pohlédl na svého asistenta a nařídil penaltu.

„Bylo to před šestnáctkou, rozhodčí to dal dovnitř. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme jít dál,“ viděl další klíčový moment Zdeněk Matějka.

Přerované ale byli opačného názoru a podle videa si sudí pokutový kop nakonec nejspíš obhájí. „Podle mě to bylo stoprocentně ve vápně. To jsem viděl,“ měl jasno trenér Viktorky David Rojka. K penaltě se symbolicky postavil exkozlovický Lukáš Kaďorek, který ukázal nervy ze železa, Přerov rázem vedl 2:1.

„Co se dělo ve druhém poločase, bych nechtěl hodnotit. Každý, kdo se přišel na derby podívat, tak to viděl. Jen řeknu, že nejlepšími hráči domácích byli určitě Ehrenberger a Zavřel, protože aby pomezní odmával branku a následně pokutový kop, tak to jsem ve své hráčské ani trenérské kariéře nezažil,“ kroutil hlavou kozlovický kouč Vlastimil Chytrý.

Vyhrocený závěr a červená

Emoce na hřišti explodovaly v samotném závěru, kdy střídající David Chuda ostře zezadu atakoval asi nejlepšího hráče hostů Tomáše Strašáka. Jak už to tak v derby bývá, i z některých kamarádů se stali úhlavní nepřátelé a na trávníku se strhla menší potyčka. Červenou kartou ji odnesl kozlovický náhradník David Střelec, který vběhl na hrací plochu a nebyl zdaleka jediný.

„Nám ta potyčka samozřejmě pomohla, protože jsme vedli a rozkouskovalo se to. Já jsem se nezapojoval. Ublížilo to Kozlovicím, které si asi remízu za druhý poločas zasloužily,“ uznal přerovský lodivod Rojka.

Přerov na úvod nové sezony zvítězil 2:1 a připsal si ten nejcennější možný skalp. Kozlovice po odchodu tří opor do třetiligových Otrokovic hledají optimální pohodu, nicméně v prvním poločase nedokázaly vytěžit gól z úvodního tlaku, po kterém pustily soupeře do hry.

„Bylo to derby se vším všudy. Penalta, vyhrocené situace. My jsme první půlku hráli to, co jsme chtěli a potřebovali. Mohli jsme jít i do vedení. Ve druhém poločase nás Kozlovice začaly přehrávat a byly lepší než my. My jsme to ale buldočí silou dokázali strhnout na svou stranu,“ ohlížel se Rojka.

Po 45 minutách hostující kouč změnil rozestavení a do hry poslal k Petru Nekudovi útočníka Galetku, ten ale ve dvou obrovských šancích v 50. a 55. minutě nechal vyniknout přerovského gólmana Kvapila. „Tam se utkání lámalo,“ přiznal trenér Kozlů Vlastimil Chytrý. „Adam Galetka byl dlouho zraněný a je vidět, že potřebuje ještě pár tréninků, aby se vrátil do pohody,“ dodal.

Pro Přerov může být velkým pozitivem do budoucna fakt, že do ostře sledovaného derby postavil hned osm hráčů narozených po roce 2000, z toho sedm jich bylo v základní sestavě.

„Zápas nám rozhodli mladíci. Mirvald a Koryčan mají osmnáct let. Je to pro ně povzbuzení do další práce. Když to přeženu, tak tady hrajeme s dorostenci. Máme tady pár zkušených, jinak se to motá kolem devatenácti a dvaceti let,“ byl spokojen David Rojka.

1. FC Viktorie Přerov – FK Kozlovice 2:1 (0:0)



Branky: 65. Mirvald, 85. Kaďorek z pen. - 82. Galetka.

Rozhodčí: Ehrenberger – Zavřel, Slováček. ŽK: Mirvald, Koplík, Chuda, Kvapil – S. Řehák, Galetka, Kašík, A. Řehák, Chudoba. ČK: 93. Střelec. Diváci: 442.

Přerov: Kvapil – Jaš, Koplík, Javora, Kratochvíl (23. Bielko) – Mirvald (79. Koryčan, 89. Chuda), Zimčík – Kaďorek, Bernard (92. Blažkovský), Masný – Jaich (72. Bogdaň). Trenér: David Rojka.

Kozlovice: Zbořil – Matějka, S. Řehák, A. Řehák, Kyselák (79. Blahoušek) – Kašík – Vogel, Strašák, Řezník (46. Galetka) – Hwedieh (59. Chudoba), Nekuda (69. Krajcar). Trenér: Vlastimil Chytrý.