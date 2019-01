/ROZHOVOR/ Jiní soupeři, nový trenér, ale znovu postavení v popředí tabulky. Fotbalisté Zbuzan ukazují také v divizní skupině B své přednosti. Nepatří k nim ovšem zápasy na hřištích soupeřů. Nebýt venkovních výkyvů, zimoval by doma stoprocentní tým rozhodně ještě výš než druhý.

Trenér Zbuzan Jaromír Jindráček (vlevo) a jeho asistent Marek Kincl. | Foto: DENÍK/Luboš Kurzweil

„Z naší bilance jsem trochu rozpačitý,“ přiznává na to konto Jaromír Jindráček. Někdejší prvoligový záložník převzal mužstvo těsně před úvodním mistrákem. Se svým předchůdcem Lubošem Urbanem jej pojí trenérská minulost na lavičce střížkovských Bohemians.

Trenére, tipuji správně, že vaše rozpaky při hodnocení prvního půlroku ve Zbuzanech vzbuzuje diametrálně odlišná bilance doma-venku?

Je to tak. V domácích zápasech jsme s přehledem všechno vyhráli. Naproti tomu se nám nedařilo ve venkovních zápasech, kde jsme poztráceli spoustu bodů (6 bodů z 21 je 4. nejhorší bilancí ve skupině), a to i se slabšími soupeři jako je třeba Rakovník, Kladno nebo Neratovice. Ty už jsou nyní sice nahoře, ale v tu dobu byly hratelné.

Přesto jste ve hře o postup do třetí ligy, vaše jednobodová ztráta na vedoucí Hostouň je minimální…

Ale zase nemáme náskok na týmy pod námi, kde nám na záda dýchají Brandýs a Neratovice. Nebude to nic jednoduchého. Ale týmu věřím. V závěru nám omilostnili Radka Šírla, který nám určitě pomůže. Věřím, že budeme venkovní zápasy zvládat a budeme hrát do posledního kola o postup do třetí ligy.

Máte postup vytyčený jako cíl pro letošní sezonu?

Uvidíme. Že bychom to chtěli hnát nějak do extrému, to určitě ne. Ale když se taková možnost naskytne, ČFL bychom určitě vzali. Pokud by to nevyšlo, pokusili bychom se o to nejspíš s omlazeným kádrem v příštím roce znovu.

V kádru máte zkušené hráče, jako jsou Lička, Klesa, Dosoudil. Čím si vysvětlujete, že vám nevycházejí venkovní zápasy? Jde o motivaci soupeřů?

Přesně tak. Vždy jsme si drželi první druhé místo a přijeli jsme do Rakovníka, který měl do té doby šest bodů. Do hlavy hráčům nevidím, ale možná došlo k nějakému podcenění. Soupeři po vstřelených gólech narostla křídla a my už jsme nedokázali zápas zvrátit. Mrzí mě to. Soupeři stačilo vyloženě jen bojovat a ubránit to. Chceme hrát fotbal, ale když na nás nastoupí mužstvo, které vyloženě boří, dělá nám to problémy.

Překvapila vás osobně soutěž ještě něčím dalším?

Nastupuje v ní spousta mladých a zajímavých hráčů. Konfrontace s mužským fotbalem je pro ně lepší než hrát nějakou juniorskou ligu. Jejich kvalita je dobrá. Navíc v každém mužstvu jsou dva tři zkušení hráči – já jich mám tedy víc. Pro mladé hráče je to dobrá soutěž.

Chystáte na zimní přestávku výrazné, nebo spíše jen kosmetické posílení kádru?

Mám vytipovaných asi pět hráčů lehce přes dvacet let. Představu mám asi dvou dynamických rychlých hráčů. Záležet bude na jejich zájmu a dohodě s oddíly.

Další osobnost tedy ne?

Těch máme dost. Další už by nejspíš nedělala dobrotu.

Na rozdíl od minulých let se mužstvo ukáže na některém ze zimních turnajů. Co vás vedlo k přihlášce na Meteor?

Bez starostí máme zaručené kvalitní soupeře na kvalitní umělce. Turnaj má svoji kvalitu i historii. Doufám, že na Meteoru uděláme nějaký dobrý výsledek.