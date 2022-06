Pro vás měl zápas speciální náboj i z toho důvodu, že v Malečově hraje část vaší rodiny že?

Přesně tak. V lednu tohoto roku jsem měl svatbu v Malečově. Manželky brácha a bratranec hrají za Malečov, takže byla ještě větší motivace vyhrát. Teď se těším, až se všichni sejdeme na nějakém grilování.

Nějaké motivační sázky nebo předzápasové hecování probíhalo?

To nás ani nenapadlo. Docela škoda, když vím, jak zápas dopadl.

Co vám doma řekli po vstřeleném hattricku? Gratulovali vám, nebo se budete rozvádět?

Tchán s tchýní mi gratulovali, že to bylo super. Že si jejich dcera vybrala dobře manželka byla ráda, že jsem se nezranil, takže góly byly bonus. Akorát švagr mi po zápase řekl, že už k nim nemám jezdit (smích).

Z brány do útoku. Sparťan Bičík sází za Černolice jeden gól za druhým

Kromě hraní fotbal také pískáte. Jak daleko jste se svou rozhodcovskou kariérou?

Teď jezdím pískat zápasy ČFL. Zrovna před zápasem s Malečovem jsem byl jako asistent v Přepeřích a kolegové rozhodčí mě museli odvést na zápas.

Stalo se vám někdy, že byste hrál proti týmu, který na vás měl jako na rozhodčího pifku a chtěl vám to vrátit v zápase?

Zatím ne.

K tomu všemu hrajete ještě futsal. Jak se to dá všechno stíhat?

Je to těžké stíhat, ale kariéra rozhodčího má přednost. Proto chodím hrát za Sebuzín, jen když mám volno. Na futsal chodím jen pokud je málo kluků, protože mám strach o zranění. Všichni víme, jaké to občas je.

S účastí na tolika zápasech jistě musíte najít nějakou kuriózní či vtipnou historku, ať už z pozice rozhodčího, nebo hráče. Podělte se…

Tři týdny zpět se mi stalo v Domažlicích na ČFL, že byla přerušená hra ve 40. minutě a asistent mi hlásí: Hosté hrají v deseti, jeden hráč si musel odskočit na velkou (smích).

V této rubrice už byli vaši spoluhráči Vávra a Jakubec, takže vím, že v Sebuzíně se za hattrick platí basou piv či rundou zelených. Co jste dal do placu vy?

Ještě jsem nic nedal do kabiny. Musím napravit.

Jednu věc ale ze Sebuzína ještě nevíme – co vás bude navrch stát rozhovor s fotkou do novin?

Když to vše spojíme, tak to bude sud na dokopné.