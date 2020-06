Domů dorazili v neděli po půlnoci, přesto je hned dopoledne čekal regenerační trénink a poté ještě testování na koronavirus. Fotbalisté Dynama zakončili základní část I. ligy porážkou v Opavě 2:0 a jejich sen o účasti ve skupině o titul se rozplynul.

„Pochopitelně jsme v Opavě chtěli vyhrát a postoupit do první šestky, rozhodně se ale nemáme zač stydět. To, že jsme v lize skončili sedmí, je pro nás všechny obrovským úspěchem a já jsem na kluky za to, co dokázali, velice pyšný,“ nijak trenér David Horejš nešetřil chválou.

Zápas v Opavě dle něj byl velice těžký. „Věděli jsme, že domácí budou hrát jako o život, že se budou snažit vyvinout tlak, a to se taky potvrdilo, jen v první půli se proti nám kopalo snad pětadvacet standardek a ustát to nebylo snadné,“ poznamenal Horejš.

Přetížená obrana nicméně tlaku odolávala, a když hlavičku Součka tečoval Čolič tak nešťastně, že míč mířil do branky, vytáhl na brankové čáře famózní zákrok brankář Jaroslav Drobný. „Nechci se opakovat, už mockrát jsem řekl, jak důležitými hráči pro nás Drobas i Sivi (Tomáš Sivok – pozn,) jsou,“ krčil rameny trenér Dynama.

Domácí měli více ze hry, slibné šance z brejků ale měli i hosté. „Hned v úvodu zblízka překopl Ivan Schranz, jehož hlavičku po půli vyrážel gólman jen reflexivně. Gól mohl dát i Pavel Šulc,“ zmínil Horejš největší gólovky.



O výsledku se rozhodlo po hodině hry, kdy se z přímého kopu z hranice vápna s pomocí břevna a smolného odrazu od stopera Havla trefil mladík Filip Souček. Přitom předtím opavské standardky většinou zahrával zkušený Zavadil. „O přestávce říkal, že si mám vzít po půli dvě standardky, já si věřil a jsem rád, že mi to tam spadlo,“ radoval se ze svého prvního ligového gólu devatenáctiletý záložník (po sezoně má jít do Sparty).

Kromě přímého kopu sudí Pechanec navíc Kladrubskému za střet s Juřenou rovnou ukázal červenou kartu. „Nerad bych se k tomu vyjadřoval, já to viděl na dálku a viděl jsem, že tam skočil balon, Jirka to měl na noze a najednou oba padli. Nějaké podražení jsem tam neviděl, ale rozhodčí rovnou běžel s červenou kartou v ruce,“ krčil rameny trenér Dynama.

I v oslabení Dynamo drželo krok a Schranz měl vyrovnání na hlavě, ale v nastavení, kdy hosté už byli jen v devíti, pečetil v 98. min. Dordič na 2:0. „Jsme šťastní, že jsme vyhráli, byl to zápas o život,“ radoval se trenér Alois Skácel, jenž spolu s Kováčem prvně v zápase Opavu vedl.

Své svěřence nehanil ani Horejš. „Nemáme důvod věšet hlavy. Já klukům hned po zápase řekl, že ještě nejsme na konci cesty, čeká nás skupina o Evropu. Bohužel máme teď spoustu zraněných a musíme se v týdnu dát do kupy,“ zdůraznil trenér Dynama, kterého nejvíc mrzí ztráta brankáře Drobného, jenž v Opavě se svalovým zraněním nedochytal. „Bohužel, je mimo hru,“ litoval budějovický kouč pravděpodobné absence velké opory svého týmu v ligové nadstavbě. „Skončili jsme sedmí a musíme teď zmobilizovat síly, abychom obstáli i v play off,“ uzavřel David Horejš.

První liga, která po koronavirové pauze pelášila stylem středa – neděle – středa, teď pokračuje nadstavbou až o víkendu, ve středu se hrají obě semifinále Mol Cupu.

Ve skupině o Evropu začne sedmé Dynamo v neděli na hřišti desáté Mladé Boleslavi (17.00), odveta je v sobotu 27. června doma (zápas na jihu začne už v 15 hodin).