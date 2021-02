Před pátečním střetnutím 18. kola I. ligy, v němž Dynamo doma od 18 hod. změří síly s Baníkem Ostrava, odpovídal Marko Alvir na dotazy Deníku jižní Čechy.

Po třech úvodních letošních výhrách jste hráli bez gólů na Slovácku, a byť bod ze hřiště čtvrtého týmu tabulky určitě není k zahození, nemrzelo vás, že jste nezískali všechny tři? Řekl bych, že jste k vítězství měli blíže než soupeř.

Vidím to stejně, já si taky myslím, že jsme ke třem bodům měli velice blízko a že jsme hráli lepší fotbal než domácí Slovácko. Jako tým jsme byli hodně kompaktní a hráli jsme dobře jak dozadu, tak i i dopředu a měli jsme i velké šance, ty jsme však bohužel neproměnili.

Jednu z těch dvou vyložených příležitostí jste měl i vy, gól jste ale nedal. Už víte, co jste měl udělat jinak?

Dostal jsem perfektní balon od Makse (Maksym Talovierov – pozn.) za obranu do sprintu a chtěl jsem to lobnout za gólmana, jenže on to dokázal ještě vyškrábnout. Podle mě trošku i se štěstím, nicméně ta šance byla veliká a já bych to měl proměnit. To prostě musím dávat…

Po třech výhrách v řadě jste prvně v letošním roce nevyhráli, přesto asi celkově jste se vstupem do nového roku spokojeni. Je to tak?

To ano, během jediného týdne jsme získali všech devět bodů, to je super. I bod ze Slovácka se počítá. Řekl bych taky, že se nám, alespoň dle mého názoru, navíc daří také herně. Myslím si, že hrajeme dobrý fotbal a byl bych rád, kdyby to platilo i dál. V lize to není jednoduché, já však věřím, že to zvládneme.

Takže hostování v Dynamu nelitujete?

Šel jsem do Budějovic, neboť jsem věděl, že hrají hezký fotbal. Taky jsem věřil, že tady budu mít více šancí hrát. Budu makat, aby tak tomu bylo i nadále.

V Plzni jste pravidelně nehrál, zatímco tady nastupujete v základu. V tomto směru tudíž spokojenost?

Myslím si, že jsem pořád ještě hodně mladý a potřebuji hrát co nejvíc. Že tady hraji každý zápas je pro mě velice důležité a jsem tomu hodně rád. Vždycky se budu snažit hrát tak, abych týmu mohl maximálně pomoci. Je tady výborná parta, pěkný stadion i další podmínky pro fotbal. Taky město je moc hezké. Prostě jsem rád, že tady mohu být.

Hned v prvním zápase proti Pardubicím jste druhým gólem pečetil tři body, velkou šanci jste měl i teď na Slovácku. Zdá se, že jste si na nové spoluhráče už zvykl?

První zápas v novém týmu je vždy těžký, ale ten gól mi pomohl. Věřím, že čím déle tady budu, tím líp se mi bude hrát. Ale hlavní je, aby se nám dařilo jako týmu.

Po Slovácku v pátek hrajete doma s Baníkem. To je další těžký zápas.

To my víme, v lize je však každý zápas těžký, v každém musíme makat na doraz. My ale v každém zápase chceme vyhrát a věřím, že šanci uspět máme i teď s Baníkem.

V PÁTEK DOMA S BANÍKEM

Fotbalisty v tabulce devátého Dynama v úvodu druhé poloviny FORTUNA:LIGY čekají dvě utkání se sousedy v tabulce: v pátek v 18 hod. s Baníkem (6.) a za týden v Liberci (7.)

„Jsou to zápasy, které ukážou, jak na tom jsme,“ zdůraznil trenér David Horejš, jehož svěřenci dobrou formu potvrdili i v minulém utkání na Slovácku. „Bod ze hřiště aspiranta na evropské poháry má cenu, navíc jsme k výhře byli blíž než domácí. Teď máme Baník, to bude další těžký zápas, ale i do něj půjdeme s cílem zabojovat o tři body,“ zdůraznil trenér Dynama. „V týdnu se k týmu připojil Dame Diop, jenž by měl kvalitu našeho hráčského kádru dále zvýšit,“ ocenil Horejš a nevyloučil Diopův start už v pátečním utkání.

Rádi by na jihu Čech dnes bodovali i hosté. „V Budějovicích nás čeká těžký soupeř, který na rozdíl od nás jede na vítězné vlně. Bylo by fajn, kdyby se nám povedlo zopakovat výkon a výsledek z jara, kdy jsme nad Dynamem vyhráli,“ uvedl pro klubový web brankář Jan Laštůvka.

Byť se i v pátek bohužel bude hrát bez diváků, hráči Dynama věří ve výhodu domácího prostředí. „Máme skvěle připravený trávník, který možná je jeden z nejlepších u nás. Věřím, že na něm uděláme tři body,“ přál si kapitán Dynama Patrik Čavoš, jenž v první polovině nejvyšší soutěže odehrál všechna utkání.