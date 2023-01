Po minulé sezoně se s profesionálním fotbalem rozloučil a momentálně působí v rakouském Asko Donau Linec, který hraje tamní pátou landesligu.

Českou první ligu však nadále bedlivě sleduje a má o ní také patřičný přehled. „Když to dovolí čas a rodina, nemůžu chybět na zápasech Dynama a také si nenechám ujít aspoň v televizi utkání silné trojky."

Určitě nepatří ke škarohlídům, kteří si myslí, že elitní soutěž nemá patřičnou kvalitu. „Myslím, že úroveň jde nahoru. Je to i tím, že sem přichází mnohem víc zahraničních hráčů než v minulosti, což pochopitelně zvedá konkurenci. Samozřejmě, Slavia, Plzeň a Sparta jsou odskočené, ale pokud se chtějí prosadit v pohárové Evropě, jinak to být nemůže. A že by kvůli tomu chyběla zápletka, to podle mě není pravda. I boj těchto tří o titul skýtá dostatek dramatičnosti. A pokud se podíváme do tabulky, tak třeba čtvrtou Olomouc a třinácté Dynamo dělí jen šest bodů. Na jaře bude určitě o co hrát, liga bude dramatická a zajímavá až do konce. Navíc menší kluby se vždy chtějí proti favoritům vytáhnout, a to příznivce pokaždé hodně láká. Fanoušek si to své najde a domnívám se, že ve srovnání s ligami na zhruba naší úrovni rozhodně v ničem nezaostáváme,“ tvrdí fotbalista.

Z hráčů, kteří ho v poslední době nejvíce zaujali, jmenuje dánského stopera Sparty Asgera Sørensena. „Letenští dlouho takhle spolehlivého stopera neměli. A zmínil bych rovněž mého bývalého spoluhráče z Dynama brankáře Jindru Staňka. V dresu Plzně se z něj stala klíčová postava v lize i v evropském poháru,“ tvrdí Pavel Novák.

Co jej trochu mrzí, je fakt, že nadále nejsou uzavřené různé korupční kauzy z minulosti, což renomé sportu číslo jedna sráží. „Přestože se zákulisní fotbalové prostředí už dost pročistilo, bude asi ještě dlouho trvat, než si fotbal v očích široké veřejnosti získá důvěru,“ domnívá se.

A jak podle něho liga dopadne? „Věřím, že titul urve Slavia. Stejně zajímavý a dramatický ale bude i boj o záchranu, kam jsou namočené i celky, u nichž by se to nečekalo, jako je třeba Jablonec. Hlavně si však přeji, aby se Dynamo drželo v klidných vodách a nemělo starosti se záchranou,“ podotkl Pavel Novák.

On sám se těší i na pokračování svého angažmá v Linci, kde už se plně aklimatizoval. „Člověk si musel zvykat na jinou úroveň i mentalitu. Chvíli to trvalo, ale teď už je to v pořádku. Myslím, že máme dobrou partu kluků správně zapálených do fotbalu. Do Rakouska jezdíme dvakrát týdně na tréninky plus na víkendový zápas společně s Kubou Rosůlkem a Alešem Pavelcem, tak je příjemnější i to cestování. Vždycky spoustu věcí rozebereme a cesta rychle utíká,“ tvrdí odchovanec jindřichohradeckého fotbalu.