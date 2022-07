Výprava Dynama do Kaprunu dorazila v pondělí odpoledne a hráči po rychlém zabydlení absolvovali úvodní trénink, jehož tečkou byla soutěž v trefování břevna, Té se zúčastnil také trenér Jozef Weber, jenž dle zprávy klubového webu trefil brankovou konstrukci mezi prvními. „Zapojil jsem se s velkým strachem, protože šlo to to, kdo všechny věci odnosí do prádelny. Naštěstí jsem neprohrál, z čehož mám velkou radost,“ s úsměvem líčil trenér Weber pro klubový web.