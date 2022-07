„V přípravě sice výsledek nebývá tím nejdůležitějším, my však chceme do každého utkání jít se snahou v něm zvítězit,“ v předzápasovém rozhovoru pro Deník ujistil trenér Jozef Weber, pro něhož duel s Duklou byl první po jeho příchodu k týmu.

Jeho svěřenci ho tudíž vítězstvím samozřejmě potěšili. „Jak jsme dopředu avizovali, větší prostor dostali ti hráči, kteří na jaře toho tolik neodehráli. A také mladší hráči, které jsem chtěl vidět, a proto třeba Švec, Penner či Hais dostali v zápase daleko větší porci minut než ti zkušenější. V některých fázích to zvládli, v některých méně, ale tak to v přípravě je,“ krčil trenér Weber rameny.

Dynamu nevyšel vstup do zápasu. Dukla hned v úvodní minutě kopala dva rohy a po tom druhém Buchvaldek dal vedoucí gól. Na dotaz, zda ho tak brzký gól nevyděsil, trenér Weber s úsměvem zavrtěl hlavou: „V mém věku už mě v přípravě asi těžko něco vyděsí, špatný vstup do zápasu to ale od nás rozhodně byl a nejen kvůli tomu gólu. Tam totiž byla spousta chyb, které předcházely a o tom si ještě pohovoříme,“ slíbil na dálku svým svěřencům.

Brzký gól tedy trenéra nevyděsil a jeho hráče zřejmě nabudil, protože ti pak očividně zvýšili obrátky a silného soupeře zatlačili. V 11. minutě vydařenou kombinační akci zakončil Hellebrand ranou z vápna, kterou brankář Čtvrtečka zkrotil až na druhý pokus. O sedm minut později Penner důsledným napadáním obral ve vápně Dukly o míč Pirocha, přistrčil Haisovi, jenž obešel gólmana a vyrovnal na 1:1.

I ve zbývajícím čase první půle měli Jihočeši více ze hry, žádnou ze svých možností už do přestávky ale nevyužili: ve 31. min. nabíhající Hais po Čoličově centru hlavičkoval nad branku, ve 38. min. Švec po Zajícově uličce pálil z deseti metrů do brankáře a pár vteřin před půlí po Pennerově šikovném uvolnění mířil Hais z vápna těsně vedle.

Zatímco v první půli Dynamo po většinu času mělo hru pod kontrolou, po změně stran byla v úvodní půlhodině nebezpečnějším týmem Dukla, jejíž hráči se dostali i do několika brankových příležitostí. V 50. minutě z malého vápna pálil z čisté šance Matějka (v minulé sezoně byl na hostování z Plzně v Dynamu), brankář Šípoš ale vytáhl skvělý zákrok. A jen pět minut nato Kim hlavou orazítkoval břevno! „Nevyšel nám vstup ani do jednoho poločasu,“ vraštil čelo trenér Weber. „Dukla byla živější, my si nechali lehce vzít balon, do toho standardky… Jak jsem řekl, ještě o tom budeme mluvit,“ dodal.

Nicméně i zmíněné tutovky soupeře černobílí přečkali bez úhony a naopak v závěru sami udeřili.

A to hned dvakrát!

Sedm minut před koncem faul na Pennera sice rozhodčí jako penaltu neviděl, z nařízeného rohu si však na centr Potočného naskočil Čoudek a hlavou nekompromisně poslal míč do sítě – 2:1. „Z jeho gólu mám velkou radost, je to mladý kluk a měl těžké léto, byl zraněný a do přípravy naskočil o týden později, ale pere se s tím statečně. Gól na Hluboké před domácím publikem byl pro něj velkým vyznamenáním,“ chválil trenér Weber vytáhlého mladíka, jehož gólová hlavička byla nakonec vítězná.

Minutu před koncem zápasu zlepšený výkon týmu korunoval Matoušek, jenž sice měl míč na dlouhou nohu, a tak místo střely do něj jen tak stačil píchnout špičkou kopačky, ale po odrazu od obou tyčí balon nakonec skončil za brankovou čarou a byl z toho pečetící gól na 3:1.

„Závěr zápasu byl z naší strany hodně slušný, byla tam velká touha po vítězství, a to mě samozřejmě těší,“ netajil se trenér Weber svou spokojeností.

Na připomínku, že některé hluché fáze ve hře jeho týmu byly možná zapříčiněny náročnou dvoutýdenní přípravou, ale nový kouč Dynama zavrtěl odmítavě hlavou: „Na to se rozhodně vymlouvat nebudu, protože znám Duklu i trenéra Radu, také soupeř určitě je v plné přípravě. ty podmínky v tomto směru dle mě byly vyrovnané. A navíc já bych řekl, že na to, že šlo o první přípravné utkání, měla právě první půle velice dobré tempo. Že to jak od nás, tak od Dukly bylo velice slušné,“ podtrhl Jozef Weber.

Hodnotit nové hráče nějak zevrubně nechtěl. „Byl to první zápas, ale myslím, že se s tím sžívaji. Tomáše Zajíce jsme zkoušeli na trošku jiné pozici, silnější bude v útoku, to víme, ale chceme do ligy být víc variabilní. Taky Roman Potočný hrál na jiném postu, než je zvyklý, přesto dle mého soudu právě i ta jeho síla přispěla k tomu obratu v zápase. Přišel do týmu malinko později, to bylo znát v kombinaci, nicméně i to jistě dožene,“ přemítal kouč.

Přesunout zápas ze Složiště na Hlubokou se ukázalo být super nápadem, atmosféra byla skvělá. „Já byl nadšený, krásné prostředí, lidi fandili, prostě paráda,“ pochvaloval si trenér Weber.

I volba soupeře se vydařila, Dukla na Hluboké potvrdila své ambice a svou sílu! „Kdo sleduje druhou ligu, pro toho to překvapení nebylo. Proti Dukle se vždycky hraje špatně, její hráči mají kombinační styl dlouhodobě zažitý. Ale já byl rád za těžkého soupeře – a za týden budeme mít podobného a já budu rád, když i Vlašim nás potrápí,“ pozval Weber fanoušky na sobotní zápas do Temelína.

Dynamo - Dukla 3:1 (1:1) - Branky: 18. Hais, 83. Čoudek, 89. Matoušek – 2. Buchvaldek. Bez karet. Diváci: 290: Rozhodčí: Lovětínský – Vrchota. Brom. Dynamo: Janáček (46. Šípoš) – Čolić (46. Čavoš), Broukal (74. Čoudek), Králik (46. Havel), Skovajsa (46. Vais) – Švec, Sladký, Hellebrand – Zajíc (46. Potočný), Penner (62. Krch) – Hais (62. Matoušek). Dukla: Čtvrtečka – Svoboda, Holiš, Piroch, Souček, Moulis, Ullman, Peterka, Buchvaldek, Kim, Červenka (náhradníci Šťovíček – Uhlíř, Šebrle, F. Matoušek, Hrubeš, Matějka, Kozel, Hodek, Barac, Konan).