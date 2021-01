V areálu Dynama na Střeleckém ostrově startu zimní přípravy předcházely v neděli testy na Covid-19, které absolvovali jak hráči a členové realizačního týmu, tak i zaměstnanci klubu. „Ve druhé polovině ledna nás čekají během dvou týdnů čtyři prvoligová utkání, takže si nemůžeme dovolit rozšíření nákazy v klubu,“ vysvětlil klubový PR & Media manažer Aleš Strouha.

Po uvítání generálním ma᠆nažerem klubu Martinem Vozábalem se ze stadionu na Střeleckém ostrově hráči prvoligového A-týmu přesunuli do tréninkového centra na na Složiště, kde před obědem absolvovali na umělce první trénink v letošním roce.

Na Složišti včera chyběli tři hráči, jimž končilo hostování: Mick van Buren, jenž se vrátil do Slavie, a dále Pavel Šulc a Lukáš Matějka, kteří zahájili zimní přípravu v plzeňské Viktorii. Ta navíc uplatnila opci na brankáře Jindřicha Staňka, který v Plzni dosud hostoval právě z Dynama.

Absence zmíněných hráčů je dle trenéra Horejše hodně velkým zásahem do sestavy a velkým oslabením. „Jak Šulc, tak van Buren byli klíčovými hráči základní sestavy. Oba směrem dopředu pro nás byli velice důležití,“ vraštil čelo David Horejš, dle něhož oba měli velký podíl na tom, že se mužstvo ve druhé části podzimní sezony výkonnostně výrazně zvedlo.

„Musíme se s tím ale nějak popasovat, ti hráči teď prostě už nepřijdou. Šanci dostanou jiní hráči a bude na nich, jak tuto roli zvládnou. Sice se snažíme nějaké nové hráče přivést, jenže není to vůbec jednoduché, protože každé mužstvo se snaží kvůli velkému počtu zápasů mít své kádry na jaře co nejširší,“ krčil rameny David Horejš a dodal, že pro posílení týmu mají v hledáčku hráče, kteří by se hodili do způsobu hry, jaký tým praktikuje. „Děláme pro to maximum a věřím, že ty hráče, které máme vytipované, se nám podaří přivést,“ uzavřel kouč Dynama a potvrdil, že vyhlédnuty mají hráče do ofenzivy.

Kladem dle Horejše je, že do plného tréninku už se po svém zranění vrátil útočník David Ledecký: „Byl dlouhodobě mimo hru a jeho herní výpadek byl velmi dlouhý, takže teprve uvidíme, v jaké formě bude. Jsme ale v každém případě rádi, že už je zpátky a věříme, že pro nás bude platným hráčem.“

Na včerejším tréninku byl jediným nováčkem týmu Jonathan Simba. „Jde o mladého fotbalistu z Konga, který bude u nás na zkoušce. Bohužel nemáme příliš prostor, abychom ho testovali v přípravných zápasech, takže na to, aby se předvedl, vlastně má jen tréninky,“ krčil rameny trenér Dynama, jemuž včera na prvním tréninku vedle zmíněné trojice hráčů, jimž končilo hostování, chyběli i marodi Lukáš Skovajsa a Karol Mészáros (dle informací z klubu měli pozitivní testy na koronavirus).

Zimní příprava bude letos nezvykle krátká, protože už za necelé dva týdny začíná „jarní“ část sezony. „Čeká nás něco úplně jiného než kdy předtím. Dneska jsme začali přípravu a už za necelé dva týdny hrajeme s Pardubicemi v Praze první ligový zápas. I za tu extrémně krátkou dobu se musíme dobře připravit, protože nás čeká velice náročná sezona,“ zdůraznil trenér Horejš a připomněl, že na jeho svěřence včetně dohrávky s Příbramí čeká v lize na jaře jednadvacet zápasů a k tomu ještě Český pohár.

Do výjimečně krátké zimní přípravy šli fotbalisté Dynama po stejně nezvykle krátké dovolené, která jim začala až tři dny před Vánoci. „Navíc už od 28. prosince si hráči plnili individuální tréninkové plány, aby si odbyli tu běžeckou část přípravy a my ty necelé dva týdny pak mohli být na hřišti,“ vysvětloval Horejš, dle něhož za tu krátkou dobu hráči kondici neztratili a taky ještě něco doběhali, přesto ale v tomto týdnu budou mít tréninky ještě i patřičnou intenzitu. „Ale od příštího týdne už budeme najíždět na zápasový rytmus,“ dodal.

Černobílí vzhledem k mimořádně krátkému času na přípravu, ostatně podobně jako velká většina všech ligových týmů, si nenaplánovali žádné soustředění. „Budeme využívat podmínek, které máme tady. Navíc nás už tuto neděli čeká předligová generálka na Strahově proti pražské Spartě. Jsme rádi, že můžeme hrát s ligovým soupeřem, protože řada mužstev ze druhé a třetí ligy ještě nemusí v této době být ani v přípravě. Sparta je velice silný soupeř, nicméně nás bude hned na úvod v lize čekat velice náročný první týden,“ zmínil Horejš, že jeho svěřenci v neděli 17. ledna sehrají v Praze úvodní zápas proti Pardubicím a doma ve středu mají Příbram a hned v neděli Teplice. „A vstup do sezony bude velice důležitý,“ podtrhl trenér Dynama.