V minulém kole nejvyšší soutěže fotbalisté Dynama uhráli bod v Praze s Bohemians a nato ve středu podlehli v osmifinále Mol Cupu v Liberci 0:1.

„Bylo to velice těžké utkání, myslím si, že jsme nehráli špatně. Vypadli jsme po gólu z poslední minuty, takže samozřejmě jsme zklamaní,“ uvedl pro klubový web mladý stoper Maksym Talovierov. „Ale teď nás čeká ligové utkání, takže si musíme rozebrat, kde jsme dělali chyby a jít dál,“ dal ukrajinský mladík najevo, že s Boleslaví bude tým chtít v neděli uspět.

Minule doma Dynama nečekaně podlehlo Opavě 0:1, takže bod ze hřiště Bohemians Jihočeši brali. „Byli jsme rádi, že jsme nevydařený zápas s Opavou výsledkově odčinili,“ ocenil remízu 1:1 trenér David Horejš, jehož sice mrzely neproměněné příležitosti z první půle, ale protože v závěru jeho svěřenci museli dotahovat jednogólový náskok soupeře, s bodem byla nakonec spokojenost. „Kluky chci pochválit, podali jsme lepší výkon než minule proti Opavě,“ uvedl Horejš.

Po remíze v Ďolíčku by si fotbalisté Dynama chtěli reputaci, pošramocenou prohrou s Opavou, napravit také v neděl na domácím hřišti v zápase s Mladou Boleslaví.

„Samozřejmě, že se na tabulku díváme a vidíme, že se Boleslav nachází v dolních patrech, nicméně co se hráčského kádru týče, čeká nás soupeř, který budí velký respekt,“ zdůraznil Horejšův asistent Jiří Kohout a připomněl, že Mladá Boleslav v zimě mohutně posilovala, a to o fotbalisty hodně zvučných jmen, jakými bezesporu jsou Takács, Zmrhal, Skalák, Malínský a další známí hráči.

O víkendu Mladá Boleslav po až neuvěřitelné sérii dvanácti zápasů v řadě bez vítězství dokázala s Karvinou konečně vyhrát a jedním gólem k tomu přispěl i exreprezentant Jaromír Zmrhal. „Myslím, že nám to pomůže. Je to velká úleva. Všichni to tu už potřebovali. Snazší to ale teď pro nás nebude, každý zápas musíme odmakat naplno,“ burcoval Zmrhal před cestou na jih Čech.

Dynamo se v neděli bude muset obejít bez brankáře Vojtěcha Vorla, jenž v Liberci po Nečasově nevybíravém faulu putoval ze hřiště na nosítkách. K dispozici nebudou ani další marodi Ledecký, Diop a zřejmě i Havelka, do Liberce necestoval ani Javorek. „Sílu Mladé Boleslavi respektujeme, hrajeme ale doma, navíc jsme teď už několik zápasů nevyhráli, takže budeme chtít hrát na vítězství. Uděláme pro to maximum a hlavně musíme být daleko víc důraznější ve velkém vápně, tam jsme hodně bezzubí. Věřím ale, že to zlomíme a že v neděli doma vyhrajeme,“ uzavřel Kohout.

TÁBORSKO DO VLAŠIMI

V úvodním kole jarní části II. ligy hrají fotbalisté Táborska v neděli ve Vlašimi (14.30). „Už do sezony jsme šli s cílem soutěž udržet, a to vzhledem k naší situaci v tabulce je pro nás jasný cíl i na jaře,“ zdůraznil před zápasem ve Vlašimi pro fotbal.cz ředitel klubu Josef Holub. „Proto jsme v zimě přivedli nové hráče a věříme, že s nimi budeme body sbírat a druhou ligu udržíme.“

V KRAJI POZDĚJI

Kvůli stále nepříznivé situaci s pandemií vydal JčKFS novou termínovou listinu krajských soutěží s podzimními dohrávkami (začátek až 17. dubna). Veškeré dohody a změny termínů na dohrávky a jarní část soutěží tudíž pozbývají platnosti a nové lze posílat od od 11. 3. do 6. 4.