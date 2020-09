S trenérem Dynama Davidem Horejšem jsme porážku 0:2 s Libercem před včerejším tréninkem rozebírali.

Liberec svou kvalitu potvrdil minule doma výhrou s Plzní 4:1, tady však směrem dopředu toho až tolik nepředvedl. Hodně vás mrzí, že mu to přesto stačilo na tři body?

Řekl bych, že pro nás to byl smolný zápas. Na to, že Liberec tady bude hrát z bloku a bude se snažit využívat brejkových situací, v nichž je silný, jsme kluky upozorňovali. Říkali jsme, že to bude o trpělivosti, že budeme muset liberecký blok dobývat. My do zápasu vstoupili aktivně a prvních třicet minut z naší strany bylo velice dobrých. Bohužel tomu chyběla větší hladovost ve finální fázi, tam jsme se měli o to víc poprat. Některé slibné možnosti jsme řešili ukvapeně, anebo naopak na strašně moc doteků. Do gólu, který jsme ke konci poločasu dostali, to byla hra na jednu bránu, držení míče jsme měli veliké, ale z toho tlaku jsme nic nevytěžili. Až na šanci Matějky v páté minutě, kdy tomu chyběl jen kousek štěstí.

Takové, jaké pak měl liberecký Mosquera?

Tak to někdy ve fotbale je, on se zřejmě ukopl, evidentně chtěl nacentrovat a ten míč nám tam zapadne do brány… Na Drobase se těžko zlobit, jindy nás mockrát podržel, to se prostě stává.

Jenže hned po půli Liberec dal druhý gól a tam o smůle už se mluvit nedá…

My kluky o přestávce nabádali, že musí dál hrát aktivně a přidat ve finální fázi, aby tam chodilo víc centrů. Jenže my si hned po půli necháme dát úplně nesmyslně druhý gól, kdy máme špatné postavení v obranné fázi a jediného hráče ve vápně nenabereme. To byla obrovská chyba a ten druhý gól nás bohužel položil. V první půli kluci vydali hodně energie a najednou dostali takovou ránu, to s nimi zřejmě zamávalo. Nicméně času s tím něco udělat, ještě bylo dost. My se snažili hru oživit střídáním, ale je nutno si přiznat, že se nám to nepovedlo. Je třeba také připomenout, že směrem dopředu nám citelně chyběli Šulc a van Buren.

Že Pavel Šulc bude chybět delší dobu, jste věděli už před zápasem, ale co se přihodilo van Burenovi?

Šulc podal v Ostravě skvělý výkon, a když ze Slavie přišel ještě Mick, počítali jsme, že budeme mít v těchto dvou hráčích dopředu velkou sílu, bohužel oba vypadli. Pavel Šulc má ze zápasu jednadvacítky sedmicentimetrovou trhlinu ve svalu a je minimálně na šest týdnů mimo hru. Mick se na tréninku jevil skvěle, měl velkou chuť a moc se na Liberec těšil, na předposledním tréninku ale v poslední minutě blbě trefil míč, chytil se za nohu a do zápasu jít nemohl. Má podstoupit větší vyšetření v Praze a já věřím, že to nic až tak vážného nebude. Že nám oba tak důležití hráči před Libercem vypadli, je velká smůla. Navíc v den zápasu ještě Peťa Javorek musel k porodu, narodil se mu kluk ,a byť do zápasu šel, ve své kůži očividně nebyl. Prostě nějak se nám to tentokráte nahrnulo…

Jeden bod po třech kolech, to není žádná sláva, ale vzhledem k těžkému losu to není tragédie. Horší je těch deset inkasovaných gólů…

To jistě, na druhou stranu to ovlivnil zápas se Slavií, kdy bychom sice dostat šest gólů neměli, někdy se to s tak silným soupeřem ale stát může. Spíš mě mrzí dva laciné góly v Ostravě i s Libercem Štěstí se od nás teď odklonilo, ale musíme mu jít víc naproti. Je na čem stavět, panikařit rozhodně není na místě. Musíme se zvednout, důkladně se připravit a teď v Opavě v sobotu zabrat. Jiná cesta není.