Fotbalisté Dynama půjdou do nového ročníku I. ligy s cílem umístit se do 10. místa.

Fotbalisté Dynama prohráli na soustředění v Rakousku s kyperským FC Pafos 0:1 (na snímku v akci Valenta a Javorek). | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Na středeční tiskové besedě to řekl předseda představenstva klubu Vladimír Koubek. „Bylo by alibismem, kdybychom nechtěli hrát vysoko a dávali si malé cíle,“ zdůraznil a za další cíl uvedl postup béčka do třetí ligy.