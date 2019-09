Prvoligový nováček pojede do Ostravy po dvoubrankové výhře se Zlínem patřičně nabuzen: „Jsme samozřejmě rádi, že jsme domácí zápas zvládli za tři body, navíc po dobrém výkonu a zcela zaslouženě,“ chválil své hráče trenér David Horejš, jemuž jeho svěřenci udělali radost i tím, že v zápase uhájili čisté konto. „Vyvarovali jsme se chyb, které nás v minulých zápasech připravily o body,“ konstatoval trenér Dynama.

Během dvoutýdenní pauzy došlo v Dynamu k několika hráčským změnám: Lukáš Provod odešel do Slavie Praha, naopak z Plzně na hostování přichází 23letý nigerijský útočník Ubong Ekpai a další posilou je exliberecký Dzon Delarge (naposledy hrál za ázerbajdžánského mistra FK Karabach). Navíc se klub dohodl na návratu s Tomášem Sivokem.

„Odchod Lukáše Provoda pro nás je velkým oslabením, to pro nás byl klíčový hráč,“ vraštil čelo Horejš. „Na druhou stranu jsem strašně rád, že smlouvu podepsal Tomáš Sivok, jenž by měl v Ostravě už být k dispozici a myslím si, že by nám měl hodně pomoci,“ vyzdvihl kouč Dynama, jedním dechem ale dodal, že v týdnu ani Ekpai, ani Delarge se ještě k týmu bohužel nepřipojili. „S nimi do Ostravy tudíž počítat ještě nemůžeme,“ krčil rameny.

Chybět bude i Kladrubský, jemuž za vyloučení v Ml. Boleslavi zbývá si odstát ještě jeden zápas. K dispozici nebude ani Matěj Helešic, jenž na jihu Čech je na hostování právě z Baníku. „Nicméně já věřím, že ti hráči, kteří proti Baníku na hřiště vyběhnou, odvedou podobně kvalitní výkon, jaký jsme podali minule proti Zlínu,“ zdůraznil David Horejš.

Favoritem v Ostravě bude domácí Baník, trenér Bohumil Páník ligového nováčka ale rozhodně nepodceňuje. „Budějovice uhrály zkraje sezony velice překvapivé výsledky. Sám jsem je viděl v Boleslavi, kde vedly 2:0 a pak je Komličenko sestřelil. To byl velice poučný zápas, který ukázal, že Budějovice jsou velice nebezpečné v přechodu nahoru. Navíc se teď posílily o zajímavé hráče. Ať už o Sivoka či Rabušice,“ uvedl ostravský kouč pro klubový web a dodal, že své mužstvo by měl mít na neděli pohromadě. „Až na menší šrámy tam nic velkého není. Někteří hráči, kteří byli mimo delší dobu, nám během ligové přestávky už začali trochu naskakovat. Uvidíme, jak se budou v neděli cítit,“ přemítal trenér Páník.

Sílu soupeře respektují také Jihočeši: „Baník je pojem, hlavně doma je velice silný,“ podtrhl Horejš. „Přišli tam Smola, Reiter, Kuzmanovič, čeká nás hodně těžký zápas. Přesto věřím, že navážeme-li na výkon ze zápasu proti Zlínu, že bychom mohli uspět,“ zdůraznil kouč Dynama.

Ve III. lize Písek s K.Vary hrál již v pátek večer a na závěr zápasu si premiérově přisvítil.

Vedoucí Táborsko bude post lídra hájit v neděli v Plzni, kde se střetne od 10.30 hod. s béčkem Viktorie. Táborsko před týdnem ztratilo první body po remíze na Motorletu 1:1. „Jsme zklamaní, ale je to bod zvenku a na Motorletu soupeři bodovat moc nebudou. Pro zápas v Plzni nám to energii nesmí vzít,“ podtrhl trenér Miloslav Brožek.

V divizi všech pět jihočeských týmů bude hrát už v sobotu a čtyři z nich bude mít výhodu domácího prostředí: béčko Dynama od 10.15 hod. bude na Složišti hostit Sedlčany, J. Hradec se od 10.30 střetne na hřišti Vajgar s Doubravkou, Čížová od 13.30 hodin změří síly s Chebem a Katovice hrají od 16.30 s Hořovickem. Mimo kraj jede akorát Soběslav, a to do Klatov.

V první lize dorostu devatenáctka Dynama by první výhru s Ml. Boleslaví chtěla potvrdit i v sobotu v Plzni.