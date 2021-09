Fotbalisté Dynama prostě své fanoušky v nedělním zápase sedmého kola první ligy zklamali. A to jak výsledkem, neboť porážka 0:1 od Hradce Králové doma se nečekala, tak i svým výkonem.

Velkým zklamáním se po zápase netajil ani trenér David Horejš. „Prohra doma hodně mrz,“ byla jeho první slova na pozápasové tiskovce. „V první půli ještě náš výkon snesl nějaké měřítko, určitou převahu jsme si přece jen dokázali vynutit a měli jsme tam i nějaké možnosti vstřelit branku. Ve druhé půli byl ale náš výkon už hodně špatný,“ nehledal kouč Dynama žádné výmluvy.

Nelze se divit, druhý poločas nedělního utkání se fotbalistům Dynama nepovedl. Inkasovali v něm jediný gól a sami si nedokázali připravit vážnější příležitost. Jakousi převahu sice v této části zápasu měli, spíše ale proto, že hosté se po Vašulínově vedoucím gólu zatáhli a snažili se hru spíše jen kontrolovat. Což se jim dařilo, tlak Dynama byl zcela platonický. „Věděli jsme, že Hradec bude vysoko napadat naši rozehrávku a chtěli jsme toho využít, což se nám v prvním poločase i dařilo a měli jsme tam i nějaké možnosti, ve finální fázi jsme je ale už nedokázali dotáhnout,“ zmínil Horejš slibnou šanci, kterou po Čavošově ukázkové uličce měl Bassey. „Být to gól, třeba by se zápas vyvíjel jinak,“ přemítal trenér Dynama.

Jenže gól to nebyl, brankář Fendrich domácího útočníka, tísněného dvěma hostujícími zadáky, vychytal. Pohříchu byla to šance vlastně jediná, předtím Mihálikově střele chyběl větší důraz. A druhý poločas, jak řekl i trenér Horejš, už byl ze strany jeho týmu hodně špatný. „Nevytvořili jsme si po půli žádný výrazný tlak, chybělo mi tam už prostě všechno. Nebyly tam emoce, větší zápal, více snahy udělat pro vítězství něco navíc. Směrem dopředu jsme nepředvedli prakticky vůbec nic,“ vrtěl hlavou Horejš. Ke zlepšení nepomohly ani změny v sestavě, k nimž trenéři Dynama po přestávce sáhli. „Chtěli jsme tu naši hru oživit, jenže nebyl tam nikdo, kdo by zvedl prapor a dokázal tým vyburcovat. Všichni tam měli hlavy dole, ani tím střídáním se nám bohužel nepodařilo navodit ve hře obrat k lepšímu,“ litoval kormidelník Dynama.

Svou obnovenou premiéru si v Dynamu odbyl nizozemský ofenzivní hráč Mick van Buren, jenž tři dny před zápasem dorazil ze Slavie na hostování. „Přišel těsně před zápasem, přesto jsme se rozhodli ho postavit do základu. Bylo jasné, že ze Slavie přichází dobře připraven, a byť jsme zvažovali také jeho herní výpadek, neboť ve Slavii prostor dlouho nedostal a ten výpadek tudíž asi i znát byl, přesto tam měl v prvním poločase dobré náznaky. Že Mick do zápasu naskočí, to ale bylo jasné a to naše rozhodování v tomto směru bylo jednoduché,“ krčil rameny trenér Horejš.

Tři body Hradci krátce po pauze zajistil po Vlkanově přízemní nahrávce chladnokrevnou patičkou třiadvacetiletý Daniel Vašulín: „Ještě když jsme hráli druhou ligu, jsem od trenéra Frťaly za podobné patičky dostával běžně vynadáno. Na tréninku to však občas zkouším a mám radost, že se mi to teď tak hezky povedlo,“ usmíval se.

Radost z vítězství neskrýval ani hradecký trenér Miroslav Koubek. „Nečekané vítězství s Plzní jsme dokázali zpodobnit do dalšího nečekaného vítězství na těžké půdě Českých Budějovic, které mají velice solidní mužstvo, které já považuji za velice dobré mužstvo. O to víc si těch tří bodů vážíme, mají pro nás velkou cenu. Předtím jsme se v tabulce cítili trošku pod tlakem a díky těmto dvěma zápasům za šest bodů si na chvilku můžeme zhluboka vydechnout,“ pochvaloval si na pozápasové tiskovce zkušený kouč. „Pro nás bylo důležité, abychom se takticky připravili na největší zbraně soupeře, což je u Jihočechů rychlý přechod do útoku, a to se nám dle mého soudu povedlo,“ dodal Miroslav Koubek.

Zatímco hradecký trenér si zisk šesti bodů v posledních dvou kolech pochvaloval, fotbalisté Dynama naopak ve dvou posledních utkáních nezískali ani bod a v tabulce klesli na 12. příčku, jen čtyři body o nebezpečného pásma.

Což o to, v předchozím zápase hráli Jihočeši venku a navíc na Letné proti Spartě, takže tam porážka 0:1 až tak nebolela. Domácí ztráta tří bodů s ligovým nováčkem je ale hodně mrzutá. A v sobotu hraje Dynamo v Plzni a dle trenéra Horejše tým propásl šanci cestovat k tomuto těžkému duelu ve větší pohodě. „Loni jsme po sedmi kolech měli tři body, a kdybychom teď s Hradcem vyhráli, měli bychom na kontě deset bodů a byli v horní půlce tabulky. To jsme klukům před zápasem zdůrazňovali, byla to pro nás velká motivace. Bohužel jsme neuspěli, ale takový už fotbal někdy je… Musíme se z toho poučit, s hráči si to důkladně rozebrat a makat dál,“ zdůraznil David Horejš.