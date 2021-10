Po reprezentační přestávce pokračovala o víkendu fotbalová I. liga jedenáctým kolem a v něm českobudějovické Dynamo získalo v Jablonci za remízu 2:2 cenný bod.

Fotbalisté Dynama hráli v sobotu v Jablonci 2:2. Na snímku Petr Javorek ve vzdušném souboji s jabloneckým Pilařem. | Foto: Foto: dynamocb.cz/Aleš Strouha

Zatímco Jablonci, který byl v minulé sezoně třetí a postoupil do Konferenční ligy, se vstup do nového ročíníku I. ligy příliš nepovedl, Dynamo po dvou výhrách v řadě se posunulo do horní poloviny tabulky. „Na ty dvě výhry byhom rádi navázali i v Jablonci, určitě se tam porveme o co nejlepší výsledek,“ ujistil před cestou na sever Čech asistent trenéra Jiří Kohout.